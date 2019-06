La Polonia batte il Belgio nella partita inaugurale dell'Europeo e vola in testa al girone dell'Italia. Partita intensa decidono i gol di Zurkowski, Bielik e Szymanski.

16/06/2019

A Reggio Emilia, nella gara inaugurale degli Europei Under 21, la Polonia batte il Belgio al termine di una gara intensa, spettacolare, con tanti gol e diverse facce. La selezione di Walem parte fortissimo, prende in mano il pallino del gioco, schiaccia gli avversari nella propria metà campo e colleziona occasioni alla terza delle quali passa in vantaggio con Leya Iseka, fratello minore di Batshuay, che sfrutta al meglio l'assist di Mbenza. I Diavoli Rossi, in tenuta gialla e nera, sono padroni del campo, ma al 27' come un fulmine a ciel sereno arriva il pareggio di Zurkowski che con un tiro dai 25 metri sorprende un poco reattivo Jackers.

Da quel momento inizia una nuova partita perché la Polonia spaurita e slegata dei primi ventisette minuti lascia spazio a una squadra compatta, attenta e pronta a colpire appena ne ha l'occasione. E così avviene in avvio di ripresa con Bielik che di testa stacca più alto di tutti e firma il 2-1.

La rete del raddoppio è un colpo molto duro al morale del Belgio che non riesce più a trovare le trame che ne avevano caratterizzato la prima frazione. La Polonia difende bene, senza lasciare occasioni agli avversari e in contropiede trova anche il tris con Szymanski. Parola fine al match? No, perché Bielik regala un calcio d'angolo al Belgio che con Cools trova subito il 3-2. Walem si gioca il tutto e per tutto per evitare la sconfitta.

Walem deve fare a meno di Dimata e Vanheusden, perdite importanti nell'economia della squadra belga, in avanti ci sono Mbenza con Iseka e Lukebakio. La Polonia non può contare su Dragowski e il regista Kapustka. L'avvio è di marca belga, con la formazione di Walem ispirata soprattutto dalle iniziative di Lukeabakio, al 16' Mangala fa tremare il palo sinistro della porta difesa da Grabara, passano quaranta secondi e Schrijvers impegna severamente il portiere polacco. È il prologo al gol del vantaggio: Mbenza si libera sulla sinistra, cross basso e tocco di Leya Iseka a battere Grabara.

Il Belgio è padrone assoluto del campo, Schrijvers penetra in area saltando un paio di avversari, si presenta solo davanti al portiere, ma il suo tocco d'esterno finisce al lato. La Polonia fa una fatica impressionante a uscire dalla pressione belga, la squadra in giallonero trova con facilità le sue fonti di gioco, lavora bene sugli esterni Mbenza e Lukebakio e Leya Iseka è riferimento offensivo sempre presente. Ma il calcio è materia che sfugge alla logica e la Polonia trova il pareggio con Zurkowski che calcia dai 25 metri, tiro rasoterra e senza troppe pretese, ma Jackers ci mette una vita per andare a terra ed è 1-1.

Il pareggio, inaspettato, da fiducia alla nazionale di Michniewicz che riesce a tenere meglio il campo. Schrijvers prova ancora la conclusione, ma il numero 10 belga è ancora molto impreciso e spreca da buona posizione. La Polonia però è più ficcante e Kownacki va a un passo dal raddoppio, tiro a botta sicura dall'altezza del dischetto del rigore e Jackers stavolta è provvidenziale nell'intervento.

La ripresa

Il secondo tempo si apre con una simulazione di Lukebakio. Ammonito. Al 7' della ripresa ecco il vantaggio della Polonia, corner da sinistra Cools perde la marcatura di Bielik, difensore di proprietà dell'Arsenal, che schiaccia sul secondo palo e batte Jackers. Il Belgio prova a reagire e sempre da calcio d'angolo è Cobbaut ad andare a un passo dal pareggio: Palla al lato di pochissimo a Grabara battuto. La nazionale polacca è abile a pungere in contropiede, sfruttando soprattutto la velocità dell'ala destra Michalak.

Il Belgio sembra un'altra squadra rispetto a quella ammirata nei primi 25 minuti di gara, merito anche di un avversario molto più attento e compatto. Walem prova a dare una sterzata togliendo Leya Iseka e inserendo Verschaeren. Al 74' tentativo di Cools su traversone basso di Lukebakio, ma la palla termina ampiamente fuori.

La Polonia però dà l'idea di poter far male da un momento all'altro a un Belgio con poche idee e con una difesa disattenta e all'80' Michalak sfonda a destra, mette al centro un palla d'oro che Szymanzski deve solo spingere dentro.

La Polonia trovato il doppio vantaggio però cala un po' la tensione, Bielik sbaglia il retropassaggio, Schrijvers si avventa sul pallone e viene murato da Wieteska in angolo. Dal corner è Cools però a insaccare il 3-2 che riapre la partita. Walem prova a giocarsi il tutto per tutto, ma il risultato non cambia più. La Polonia vince e sale a tre punti nel girone A dell'Europeo Under 21.