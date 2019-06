Douglas Costa vuole rimanere alla Juventus

Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, l'ex giocatore del Bayern Monaco ha già espresso la sua volontà di restare direttamente alla dirigenza. Douglas Costa è il primo a essere scontento del suo rendimento che unito ai tanti infortuni gli ha fatto perdere la convocazione in Nazionale per la Copa America, per questo ha voglia di rilanciarsi in Serie A.

