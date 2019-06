È stata una grande Italia, non molliamo mai e lo abbiamo dimostrato anche se loro stavano giocando bene. Noi ci troviamo benissimo, abbiamo fatto un percorso insieme e quando siamo in Under21 diamo tutto. Dedico i gol alla mia famiglia e a chi mi vuole bene.

È stupendo, sapevamo che gara ci aspettava ma è tutto bellissimo. Abbiamo iniziato male e sofferto il loro palleggio, poi siamo usciti fuori cambiando modulo e abbiamo avuto una reazione incredibile giocando un buon calcio. Una vittoria che ci toglie un po' di tensione, importantissima. Chiesa? Non ho parole, è lui che ha trascinato me.

