Calciomercato, Dani Alves saluta il Psg: vuole una squadra competitiva

Dopo il Barcellona e la Juventus, la storia si ripete e il brasiliano è di nuovo alla ricerca di nuovi stimoli.

di Marco Ercole - 16/06/2019 17:56 | aggiornato 16/06/2019 18:00

Non è proprio un addio, ma quasi. Dani Alves non si smentisce nemmeno stavolta e così come già accaduto con Barcellona e Juventus, è pronto ad andare alla ricerca di nuovi stimoli altrove sfruttando la prossima sessione di calciomercato.

L'esterno brasiliano, che ha collezionato finora in carriera la bellezza di 42 trofei tra club e Seleçao, ha ancora tanta fame di successi e non ha alcuna intenzione di smettere di arricchire la sua bacheca.

Il problema (per il Psg) è che la sua ambizione sia ancora altissima e Dani Alves non è uno che si "accontenta" delle due Ligue 1 vinte nei suoi altrettanti anni di permanenza all'ombra della Torre Eiffel. No, il brasiliano vuole di più, vuole lottare per quella Champions League già conquistata in passato con la maglia del Barcellona, solamente sfiorata con la Juventus e vista con il cannocchiale a Parigi.

Ecco perché dal Brasile, dove è insieme ai compagni di squadra di nazionale per partecipare alla Copa America, Dani Alves (che dal 30 giugno sarà ufficialmente libero di firmare con qualsiasi altra squadra a parametro zero) ha spiegato quali siano il suo punto di vista e le sue ambizioni in vista della prossima stagione, aprendo di fatto a nuove opzioni di calciomercato e un addio al Psg:

Al momento non so cosa accadrà. Tutto dipenderà dalla proposta che mi verrà sottoposta. Sono vicino ai tifosi del Psg, agli appassionati e a chi si preoccupa delle sorti del club. Allo stesso tempo, però, è altrettanto vero che i risultati attesi non siano stati raggiunti: voglio una squadra che sappia realmente come si combatte per arrivare ai traguardi a cui aspiriamo.

Insomma, a giudizio di Dani Alves (e pure dai risultati ottenuti negli ultimi anni in Champions League dai parigini) il Psg non è ancora una squadra pronta per competere per traguardi importanti al di fuori del contesto nazionale. L'arrivo di Leonardo in dirigenza e una nuova serie di investimenti sul calciomercato potrebbero indurlo a cambiare idea. Se non sarà così, però, non ci sarà da stupirsi. Da uno che ha già lasciato Barcellona e Juventus per cercare nuovi stimoli, è lecito aspettarsi anche un addio al Psg.