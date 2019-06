Dopo un primo tempo noioso, i colombiani colpiscono gli argentini nel loro momento migliore con i gol di Roger Martinez e Zapata. Preoccupano le condizioni di Muriel, uscito per infortunio.

Uno scivolone, che preoccupa per il proseguo del torneo. L'Argentina perde per 2-0 nell'esordio della Copa America, arrendendosi alla Colombia, apparsa più vivace e pimpante già dai primi minuti di gioco. Decide la partita il gol di Roger Martinez al 71' e quello di Zapata all'86'. Ora la squadra capitanata da Lionel Messi dovrà vincere contro le altre due formazioni del girone (Paraguay e Giamaica) per non rischiare l'eliminazione già nel raggruppamento. La partita non è stata particolarmente scoppiettante, segno che a entrambe, in fin dei conti, il pareggio in realtà sarebbe andato bene.

La Colombia fra l'altro è stata anche penalizzata dall'infortunio occorso a Luis Muriel, che a causa di un brutto intervento di Otamendi ha dovuto lasciare il campo (problema al ginocchio) dopo appena 13 minuti di gioco. Ancora da valutare le condizioni dell'attaccante della Fiorentina. Nell'Argentina non ha brillato particolarmente Messi, con Dybala rimasto in panchina per tutta la partita.

L'Argentina ha faticato a reagire al pressing alto della Colombia di Queiroz, che ha impedito agli avversari di ragionare e di impostare il gioco con calma e senza frenesia. Col tempo i colombiani hanno preso fiducia, mettendo ancor più in difficoltà gli argentini. I primi minuti di gioco sono però prettamente di studio. La prima (potenziale) occasione la crea infatti Barrios al 31', quando prova a innescare Falcao con un bel passaggio filtrante che la difesa argentina controlla agevolmente.

Il primo tempo si conclude senza tiri in porta né da una parte né dall'altra, anche se al 40' Falcao spreca una buona occasione calciando addosso a un difensore avversario. Nella ripresa la Colombia comincia a ritmi un po' più bassi e l'Argentina ha quindi modo di alzare il baricentro, creando diverse occasioni in pochi minuti: al 47' è Paredes a provarci con un tiro da fuori che esce però abbondantemente al lato. Al 59' si vede Pezzella, sulla cui conclusione è però bravo e reattivo Ospina. Al 67' il portiere colombiano si ripete respingendo un colpo di testa di Otamendi. Pochi secondi dopo è Messi a calciare fuori da buona posizione.

Proprio nel momento migliore dell'Argentina però esce fuori la Colombia: al 71' Martinez finalizza come meglio non si può una bella azione persone, fulminando Armani. All'86' raddoppia la Colombia: su cross di Jefferson è braco Zapata a controllare e a battere nuovamente Armani. La reazione dell'Argentina non c'è, con Messi e compagni che hanno dato la sensazione di essersi arresi senza aver mai dato realmente battaglia. La Colombia ne approfitta e ringrazia. Complicando fin da subito il torneo degli argentini.