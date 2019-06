L'Albiceleste viene sconfitta al debutto dalla Colombia, la Pulce manca il gol del possibile vantaggio da pochi metri.

di Redazione Fox Sports - 16/06/2019 07:50 | aggiornato 16/06/2019 08:02

Il cammino dell'Argentina di Leo Messi in Copa America è iniziato come peggio non poteva: la Nazionale di Scaloni è stata infatti sconfitta per 2-0 nella partita di esordio contro la Colombia per i gol di Roger Martinez e Zapata.

L'Albiceleste è stata colpita nel suo momento migliore e a far aumentare i rimpianti sono le occasioni mancate, soprattutto quella sprecata da Messi al 67esimo con la Pulce che mette fuori di testa a pochi metri dalla porta.

Il vantaggio colombiano arriverà pochi minuti dopo questo errore e da lì la Colombia prenderà il sopravvento. Una sconfitta pesantissima per l'Argentina che ora dovrà vincere le prossime due partite per non rischiare clamorosamente di essere eliminata nella fase a gironi.