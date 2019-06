Il nuovo presidente dei Viola: "Non sono come Zhang e Pallotta, io sono nato in Italia. Spenderò nel modo giusto ma voglio rendere fieri i tifosi".

di Redazione Fox Sports - 16/06/2019 16:44 | aggiornato 16/06/2019 16:49

L'arrivo di Rocco Commisso a Firenze è stato sicuramente in grande stile e per l'ennesima volta dall'ufficialità dell'acquisto della Fiorentina da parte sua ha voluto ribadire di avere grandi piani per il suo club.

Intervistato ai microfoni di ESPN, il nuovo proprietario della Fiorentina ha spiegato di non sentirsi come gli altri imprenditori stranieri che hanno investito in club di Serie A e soprattutto di non voler cedere pezzi pregiati come Federico Chiesa.