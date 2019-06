Ora è ufficiale, Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus e l'annuncio è arrivato in contemporanea con due comunicati rilasciati sui rispettivi siti ufficiali della società bianconera e del Chelsea.

Thank you and good luck for the future, Maurizio. 👍 pic.twitter.com/dGHzekBNPT

I Blues hanno riservato un sentito saluto al nuovo allenatore dei Campioni d'Italia e le parole riservate al tecnico sono di Marina Granovskaia che ha spiegato anche i motivi del divorzio dal club londinese di Sarri.

Dopo la finale di Europa League, Sarri ci ha chiesto di tornare in Italia per stare più vicino alla sua famiglia e ai suoi genitori. Lo ringraziamo per il suo lavoro che ci ha portati a vincere l'Europa League, in finale di Coppa e al terzo posto in campionato. Ci congratuliamo con lui per la panchina che si è assicurato augurandogli il meglio.