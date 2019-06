I Gunners non vogliono privarsi del loro regista. I rossoneri pronti a rilanciare proponendo il centrocampista ivoriano, che ha tanto mercato in Premier League.

Il reparto al quale il Milan sta prestando le maggiori attenzioni nella prima fase del calciomercato estivo 2019 è il centrocampo. Con Bakayoko, Mauri, Bertolacci e Montolivo ai saluti e Lucas Biglia da valutare, i rossoneri del nuovo corso Boban-Maldini stanno valutando diversi profili per rinforzare un reparto a caccia di idee e muscoli. Non è un mistero che i fari siano puntati su Lucas Torreira, centrocampista uruguaiano ex Sampdoria che nella scorsa stagione ha messo insieme 50 presenze e due reti con la maglia dell'Arsenal.

Dotato di ottima visione di gioco e molto bravo nella fase difensiva, Torreira era già stato sui taccuini di calciomercato del Milan negli scorsi anni, prima di prendere la via della Premier League in cambio di 29 milioni di euro nelle casse blucerchiate. Ad allenarlo a Genova era Marco Giampaolo, futuro allenatore dei rossoneri. Che nel ruolo di playmaker valutano anche il nome del croato della Dinamo Zagabria Nikola Moro, ma sono pronti a tornare all'assalto. L'Arsenal, secondo quanto riportato da Sky Sport, valuta il centrocampista almeno 40 milioni di euro e non è disposto a privarsene.

Posizione chiara, raccolta dal board rossonero e trasmessa a Giampaolo. L'allenatore vorrebbe però fortemente avviare il suo progetto tecnico con almeno un paio di pedine che già conosce bene (il Milan segue in casa Sampdoria anche il difensore Andersen e il centrocampista Praet), così in casa Milan si sta approntando una nuova strategia per arrivare a Torreira. Nella quale potrebbe essere incluso il nome di Franck Kessié.

L'intenzione della dirigenza dell'Arsenal è quella di non privarsi di uno dei calciatori più impiegati nella stagione 2018/2019. Il Milan non vorrebbe però mollare la presa su Torreira ed è pronto a inserire nella trattativa un centrocampista che in due stagioni in rossonero ha raccolto 96 presenze e realizzato 12 reti: Franck Kessié, centrocampista classe 1996 - come il suo collega dei Gunners - arrivato a Milano nel 2017 e cercato anche dai Gunners nel recente passato. L'ivoriano ha tanti estimatori in Premier League e il suo inserimento sulla trattativa permetterebbe di abbattere il muro dei 40 milioni di euro cash.

La valutazione del cartellino del centrocampista ex Atalanta non inferiore ai 30 milioni di euro. Il Milan potrebbe pensare di privarsene più per ragioni comportamentali che tecniche: alcuni suoi atteggiamenti, come l'esposizione della maglia di Acerbi in compagnia di Bakayoko al termine della partita vinta contro la Lazio a San Siro nello scorso aprile, non sono stati ben digeriti dalla dirigenza. Di certo c'è che in via Aldo Rossi non hanno ancora depennato il nome di Torreira dalla voce "obiettivi" e preparano una nuova offerta.