Siamo a buon punto, il Benfica si è interessato sia a lui che a Bruno Jordao: sceglieremo cosa è meglio per noi e per il nostro futuro.

In attesa di scoprire quali saranno i colpi in entrata dei biancocelesti, la squadra di Lotito è sul punto di chiudere una cessione molto remunerativa dal punto di vista economico: Pedro Neto è a un passo dal Benfica.

Dopo la conferma di Simone Inzaghi in panchina (una rarità in questa estate per le squadre arrivate nella colonna sinistra della classifica di Serie A), la Lazio si concentra sulle future mosse di calciomercato .

Il giovane giocatore biancoceleste è vicino a tornare in patria come confermato da Tare: il suo cartellino costerà 17 milioni di euro.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK