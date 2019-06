Dopo molte trattative i bianconeri hanno finalmente trovato il nuovo allenatore: l'ex Napoli lascia il Chelsea dopo una stagione e un'Europa League in bacheca.

di Andrea Bracco

Una delle telenovelas calcistiche più lunghe, importanti ed estenuanti è finalmente arrivata al capolinea. Maurizio Sarri è ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus: l'annuncio è arrivato pochissimi minuti fa tramite un comunicato della società bianconera, ma la notizia era nell'aria già da qualche giorno. C'è voluto tanto tempo, perché la situazione contrattuale dell'ormai ex manager del Chelsea non era affatto semplice da approcciare, dato che non solo ci si doveva accordare con i Blues per liberarlo - con lui che era ancora sotto contratto per due anni - ma anche parlare di eventuale buonuscita.

Alla fine il club londinese ha mollato la presa e non ha più preteso alcun indennizzo, permettendo finalmente al tecnico di rientrare in Italia. Nelle scorse settimane, pur dichiarando a più riprese quanto avesse intenzione di onorare il proprio vincolo al Chelsea, Sarri si era lasciato sfuggire qualche parole sulla nostalgia di casa, prontamente repressa scegliendo di tornare in patria dalla porta principale. Bisognerà abituarsi a vederlo seduto sulla panchina della Juventus, visto ciò che ha rappresentato la sua figura durante la gestione napoletana, ma il calcio è essenzialmente professionismo, quindi - dopo il trionfo in Europa League - è giusto che gli venga concessa un'occasione in una delle big d'Europa.

Sarri ha firmato per 3 anni a 7 milioni di euro netti a stagione, una cifra molto importante e decisamente più alta rispetto allo stipendio percepito ai tempi in cui allenava in Campania. Gli ultimi dettagli sono stati finalmente definiti e, con grande soddisfazione del suo estimatore Fabio Paratici (lo aveva suggerito anche prima che prendesse campo la suggestione Guardiola), adesso i bianconeri possono finalmente cominciare a progettare il futuro. Un ruolo decisivo è stato giocato dal suo agente Ramadani, bravissimo a mantenere i rapporti distesi con il Chelsea curando il filo diretto tra le due controparti, che alla fine - con un patto di gentlemen's agreement - si sono accordate con la speranza di rimanere in buoni rapporti anche in ottica futura.

Maurizio Sarri festeggia l'Europa League vinta col Chelsea: l'ex manager dei Blues è stato ufficialmente nominato come nuovo allenatore della Juventus, dove percepirà 7 milioni di euro netti per 3 anni

Prende forma la Juventus di Sarri: chi viene e chi va

Ora c'è da pensare a quale Juventus verrà consegnata al nuovo allenatore. Innanzitutto va premesso che il primo acquisto ufficiale è già stato blindato: si tratta di Merih Demiral, arcigno difensore centrale prelevato dal Sassuolo, un marcatore ruvido e spigoloso che permette alla società di lasciare Romero ancora un anno in prestito al Genoa. Poi c'è il discorso legato a Sergej Milinkovic-Savic: il serbo piace ed è ormai seguito da molto tempo, inserito in una trattativa completamente slegata dalla nomina del nuovo tecnico.

Il modulo base sarà ovviamente il 4-3-3, nel quale assumono un ruolo fondamentale i confermatissimi Szczesny, Chiellini, Bonucci, Rugani (un suo pallino dai tempi di Empoli), Pjanic, Emre Can, Bentancur, Bernardeschi, Kean e ovviamente Cristiano Ronaldo. Le posizioni degli altri componenti della rosa andranno valutate passo passo. Per esempio, sulla fascia sinistra sia Alex Sandro che Spinazzola non sono così sicuri della riconferma, dato che il brasiliano da tempo ha espresso il desiderio di andarsene (lo attende la Premier League), mentre l'ex atalantino potrebbe rientrare nell'affare Milinkovic-Savic come parziale contropartita tecnica.

Uno dei sacrificati per fare cassa sarà sicuramente Joao Cancelo, che non ha le caratteristiche per giocare nel ruolo di terzino come lo intende Sarri: su di lui c'è un forte interesse del Manchester City, pronto a ricoprire d'oro i bianconeri per regalare il laterale portoghese a Pep Guardiola. Da ripensare anche la posizione di Paulo Dybala, altro giocatore che rischia di essere penalizzato dal cambio di modulo: l'argentino, di fatto, per rendere deve giocare da punta, ma per vari motivi con Allegri non ci è quasi mai riuscito, soprattutto di recente. Serve quindi qualcuno di più funzionale che possa prendere il suo posto e anche quello di Mario Mandzukic, ai titoli di coda con la Juventus. Al posto del croato verrà valutato Higuain, che però ha un ingaggio troppo pesante e, alla fine, potrebbe lasciare Torino anche lui.

Capitolo entrate. Si farà molto probabilmente un terzino destro, ruolo nel quale stuzzica il profilo di Elseid Hisaj, già con Sarri al Napoli. Oltre a lui, anche un altro ex pretoriano potrebbe ricongiungere la propria strada a quella del mister: si tratta di Pepe Reina, che arriverebbe per fare il secondo di Szczesny. Poi si passerà all'artiglieria pesante: oltre al campione serbo della Lazio, il grande sogno rimane Paul Pogba, per il quale va superata la concorrenza del Real Madrid. In ogni caso, tutto ciò che riguarderà il mercato verrà fatto in completa collaborazione tra il tecnico, Paratici e Nedved, in modo da creare una perfetta sinergia tra ogni strato societario.

Le reazioni della piazza: si rischia un Allegri bis

Nel calcio è il campo a mettere il punto definitivo su ogni questione. Poi però va anche considerato il fattore extra, soprattutto se ti chiami Juventus e sei storicamente abituata a lavorare su standard molto elevati. L'arrivo di Sarri ha di fatto spaccato a metà la tifoseria, perché un personaggio del suo calibro è visto in maniera diametralmente opposta da chi mette il bene della squadra (almeno sulla carta) davanti a tutto e chi invece preferisce giocare su altre priorità, più nostalgiche, anacronistiche ma pur sempre rispettabili.

Come spesso accade sono i social network a fare da perfetto termometro della situazione. Mentre una parte consistente ha dato il benvenuto al nuovo allenatore con messaggi di esortazione e incoraggiamento, altri hanno assaltato gli hashtag "SarriOut" e "SarriDay" per manifestare il proprio dissenso. La sensazione è che la partita tra le due fazioni possa ripetersi a stagione in corso, soprattutto qualora - per qualche motivo - i risultati non dovessero arrivare. L'ex allenatore del Napoli viene aspettato al varco soprattutto per alcuni episodi che lo hanno visto protagonista durante la sua gestione partenopea, come per esempio il dito medio rivolto ai tifosi dal bus della squadra, alcune prese di posizione contro il potere mediatico e sportivo della Juventus o, ancora, per delle frasi innocenti ma infelici a sfondo misogino e sessuale.

Tutto ciò però ci riporta indietro di 5 anni, ai tempi dell'annuncio di Massimiliano Allegri, quando la maggior parte di fan bianconeri aveva espresso più di una perprlessità riguardo la nomina dell'allora allenatore del Milan, capace di perdere un campionato proprio contro la Juventus di Conte pur avendo in squadra fenomeni assoluti come Ibrahimovic e Thiago Silva. Il livornese, salutato con commozione qualche settimana fa, si è scrollato di dosso le diffidenze portando risultati concreti, arrivando per due volte a un passo dalla Champions League e sfondando record su record. Ecco, l'unica maniera che ha Sarri per per conquistarsi trasversalmente tutta la piazza e cominciare subito a vincere. Il che, come sappiamo, alla Juventus è l'unica cosa che conta.