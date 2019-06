Il club bianconero non ha rinunciato ai due principali obiettivi dell'estate: incontro a Montecarlo tra l'agente e il dirigente bianconero, si è parlato della possibilità di portare uno dei due a Torino.

16/06/2019

In attesa di ufficializzare Maurizio Sarri come nuovo tecnico la Juventus comincia a muoversi sul calciomercato e lo fa puntando subito all'obiettivo grosso: se la scorsa estate era stata segnata dall'arrivo a Torino di Cristiano Ronaldo, "il trasferimento del secolo", questa potrebbe regalare ai bianconeri un altro colpo importantissimo, per quanto - per ovvie ragioni - di minore clamore mediatico, e cioè il ritorno di Pogba o l'acquisto di Matthijs de Ligt.

Entrambi i calciatori sono rappresentati da Mino Raiola, vero e proprio re del calciomercato che in questi giorni si trova a Montecarlo. Qui sarebbe stato raggiunto da Pavel Nedved, braccio destro di Paratici e dirigente della Juventus con un enorme potere decisionale: il tema dell'incontro dovrebbe essere stato, secondo quanto riportato da Tuttosport in edicola oggi, il capire fino a che punto sia avanzata la trattativa tra il PSG e l'Ajax per l'acquisto da parte dei francesi di De Ligt, difensore rivelazione dell'ultima stagione calcistica.

Considerato a lungo a un passo dal Barcellona, il giovane capitano dell'Ajax è sembrato negli ultimi giorni sempre più vicino al PSG, che ha deciso di rinnovarsi puntando su giovani di grande qualità. Nedved avrebbe chiesto a Raiola un punto sulla situazione del difensore, da tempo obiettivo anche della Juventus, e avrebbe approfittato dell'occasione anche per sondare il terreno su Paul Pogba, in uscita dal Manchester United.

È Matthijs de Ligt l'obiettivo principale del calciomercato juventino: dovesse sfumare il difensore olandese i bianconeri punteranno tutte le proprie fiches su Pogba.

Chiaro che anche solo per una questione economica la Juventus non potrà permettersi entrambi i giocatori: l'obiettivo principale resta Matthijs de Ligt, valutato dall'Ajax circa 70 milioni di euro e a cui i bianconeri potrebbero offrire 10 milioni di euro a stagione e una realtà altamente competitiva. Il PSG ne offre 12 e vuole una risposta in tempi brevi, ma se la trattativa dovesse saltare ecco che Nedved e Paratici sarebbero pronti a inserirsi.

Se però De Ligt dovesse sfumare, constatata l'impossibilità di acquistare un difensore tanto giovane e forte quanto l'olandese, ecco che la Juventus potrebbe ripiegare su Paul Pogba, centrocampista di altissimo livello che a Torino conoscono bene - è in bianconero che si è affermato - e che rappresenterebbe comunque un rinforzo di lusso per una squadra che vuole inseguire quel successo europeo che ormai manca da troppo tempo.

Pogba costerebbe anche di più di De Ligt: il Manchester United non intende privarsene per meno di 150 milioni, cifra che al momento blocca il Real Madrid che su ordine di Zidane è in forte pressione sul francese e sul suo entourage. Anche in questo caso inserirsi per la Juventus è difficile ma non impossibile, e a Montercarlo Nedved avrebbe parlato con Raiola proprio di questa possibilità.

La sensazione è che entrambi i colpi rimangano molto difficili, tuttavia la Juventus non intende arrendersi senza averci provato fino all'ultimo. Aspetterà l'evoluzione delle rispettive trattative e piazzerà, se possibile, la propria offerta. Soltanto successivamente prenderà in considerazione altre alternative, ma adesso l'ordine che arriva da Torino è chiaro: puntare uno tra Matthijs de Ligt e Paul Pogba e provare a vestirlo di bianconero. Per il resto ci sarà tempo.