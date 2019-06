I nerazzurri metteranno sul piatto 36 milioni cash più dei bonus e i prestiti di Dimarco e Bastoni. Affare vicino alla chiusura.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 16/06/2019 19:41 | aggiornato 16/06/2019 19:46

Il nome di Nicolò Barella continua a essere il primo della lista di calciomercato per la nuova Inter guidata da Antonio Conte e oggi sono finalmente usciti i dettagli della prima offerta ufficiale fatta al Cagliari.

A rivelarli è Manuele Baiocchini di Sky Sport, che spiega come la società nerazzurra abbia valutato il cartellino del centrocampista complessivamente (fra cash, bonus e contropartite tecniche) oltre 50 milioni di euro.

Sul piatto ci saranno infatti 36 milioni a cui si potranno aggiungere 4 milioni con bonus facilmente raggiungibili e 10 con bonus più complicati (come vittorie di Scudetto o Champions League). In più in Sardegna potrebbero andare Dimarco in prestito con diritto di riscatto e Bastoni in prestito secco.

Una valutazione molto importante quella di Barella e ora la palla passa a Giulini e al Cagliari. Che potrebbero dare presto l'ok permettendo al loro centrocampista di diventare il primo colpo di calciomercato della nuova Inter.