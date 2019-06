Acqua&Sapone ko 3-2 in gara 5, decide il tiro libero di Marcelinho nei tempi supplementari. Vittoria targata Fulvio Colini, l'allenatore pentascudettato: "Sono dimagrito sei chili per vincere questo"

16/06/2019

C'è sempre una prima volta, anche dopo due finali perse consecutivamente, prima in Coppa della Divisione e poi in Coppa Italia. C'è sempre una prima volta, ed è quella più bella. Lo scudetto del calcio a 5 italiano è del Pesaro, che ha la meglio degli abruzzesi dell'Acqua&Sapone in una serie infinita, terminata dopo cinque gare una più bella dell'altra.

Al PalaRoma di Montesilvano, di fronte a oltre 2 mila spettatori, la decide Marcelinho con un tiro libero nei supplementari, dopo che i due tempi regolamentari erano entrambi finiti in perfetta parità, con Lukaian e Cuzzolino che avevano risposto ai due vantaggi marchigiani firmati da Salas e Borruto.

Come l'anno scorso, quando l'A&S sconfisse la Luparense, lo scudetto si assegna nella "bellissima".

Calcio a 5, gli artefici del successo del Pesaro

Una vittoria targata, senza ombra di dubbio, Fulvio Colini. Arrivato nelle Marche a settembre, lo "Special One" dello sport col pallone a rimbalzo controllato ha conquistato il suo quinto scudetto con altrettante squadre diverse (Roma, Montesilvano, Luparense, cinque anni fa proprio al PalaRoma di Montesilvano, e Pescara).

La Champions League? Adesso non ci penso, sono dimagrito sei chili e voglio recuperare le energie in vista della prossima stagione - ha dichiarato l'allenatore ai microfoni di Sky Sport a fine partita -. Gli scudetti sono tutti belli, è stata una stagione straordinaria e l'Acqua&Sapone si è dimostrata un'avversaria difficilissimo da battere.

Successo, questo, firmato anche dal blocco storico della Luparense: il portiere Miarelli, il campione del mondo Taborda e l'intramontabile Honorio. C'è chi l'aveva dato per finito, ma lui ha risposto per l'ennesima volta sul campo, entrando di diritto nella storia del calcio a 5 italiano: 7 scudetti nel suo palmares, nessuno come lui. È anche lo scudetto di Canal, tornato a giocare (da protagonista) dopo due anni squalifica per doping e premiato come miglior giocatore della serie.

Il successo di chi c'è sempre stato: come capitan Tonidandel, artefice della scalata dalla Serie A2 fino al trionfo. E non potevano mancare i cecchini Borruto e Marcelinho, entrambi top scorer dei playoff con 10 reti: il primo una certezza, il secondo una sorpresa. Dopo essersi preso la Nazionale italiana, ha deciso anche la finale scudetto. Anche per lui è arrivata la prima volta, quella che non si scorda mai.