Il portiere, in cerca di squadra, racconta al Corriere dello Sport di come a 41 anni sia ancora in cerca di una sfida e ammonisce: "Nessuno tocchi la stella di Conte. Lui, Sarri, Boban e Maldini sono ritorni importanti."

di Simone Cola - 16/06/2019 11:31 | aggiornato 16/06/2019 11:35

Nonostante lo scorso febbraio abbia compiuto la bellezza di 41 anni, nonostante questa sia la seconda estate consecutiva in cui si ritrova ad essere un disoccupato - con nessuna voglia di andare in pensione - Gianluigi Buffon continua a guardare avanti.

Lo fa con lo spirito che lo ha sempre contraddistinto, che lo ha mantenuto giovane e che lo spinge a rimettersi in gioco ignorando il tempo che passa, raccontandosi in una lunga intervista al Corriere dello Sport.

Un'estate fa aveva firmato a sorpresa con il PSG, il modo migliore per archiviare 17 anni di Juventus e di trionfi e di continuare a inseguire quell'ossessione, la Champions League, che in Francia è sfuggita anche per un suo errore decisivo nella sfida di ritorno contro il Manchester United agli ottavi di finale. Si è detto che sia stato in quel momento che i parigini hanno deciso di rinunciare a Buffon, in realtà il diretto interessato racconta un'altra versione.

A gennaio il PSG mi aveva anticipato che a fine campionato mi avrebbe offerto il ruolo di secondo, ho avuto il tempo di pensarci ma poi ho capito che non fa per me. La loro era una richiesta assolutamente legittima e un'offerta allettante, ma ho rinunciato a tanti soldi e all'opzione per un altro anno. L'altro giorno ho letto un'intervista a Guidolin, gli chiedevano se sarebbe tornato a Verona e lui ha detto "È l'emozione che cerco". Mi è piaciuta molto quella frase, e a 41 anni ho un bisogno quasi fisico di quell'emozione.

Approfondendo meglio il concetto, quello che è stato per molti il portiere più forte della storia fa capire che non giocherà mai a calcio per lo stipendio, ma che cercherà sempre qualcosa di più. E che se non dovesse riuscire a trovarla si metterà l'animo in pace.

Oggi, come un'estate fa, sono straordinariamente sereno, rilassato, tutto può succedere tra 12 mesi come tra 15 giorni. Qualche bella proposta mi è arrivata, ma se mancherà la spinta giusta potrei anche prendermi un anno tutto per me. Un anno di formazione. L'emozione che cerco è energia, sogno, sentirsi strumento di aggregazione. Significa anche fare una scelta che non vada in contrasto con il mio passato da juventino.

Naturale a questo punto pensare a Antonio Conte, che dopo un passato juventino condiviso proprio con Buffon è tornato in Italia per guidare l'Inter, grande rivale dei bianconeri.

Mi ha fatto molto male leggere di qualche tifoso juventino che ha chiesto la rimozione della stella di Conte dallo Stadium. Mi sento dentro alla Juventus, conosco giocatori e dirigenti, i tifosi, so cosa ha rappresentato Antonio. Per la Juve non si è mai risparmiato, ha messo tutto se stesso, ha speso fino all'ultima goccia di sudore, da giocatore e da allenatore, tre stagioni piene senza nessun calo di tensione o attenzione. Quando ci incontriamo si respirano subito fiducia e rispetto reciproco, eppure lui è uno diffidente. Le scelte professionali non possono sporcare un passato del genere, per quanto spiazzante. Lui non ha mai tradito, il suo ritorno è importante per il sistema come quelli di Boban, Maldini e Sarri.

Buffon non manca di dire la sua anche sull'ormai scontato sbarco di Maurizio Sarri alla Juventus.

I napoletani hanno Ancelotti, un altro grande che ha aumentato l'appeal e la caratura del club. Parlano di tradimento? Vogliamo paragonare i 15 anni di Conte alla Juventus con i 3 di Sarri al Napoli? La verità è che il suo arrivo in bianconero significherà per la Juve tutta un'altra storia, Nedved e Paratici hanno scelto la strada della discontinuità una volta capito che la squadra è difficilmente migliorabile. Sarri non è né una rivoluzione né una scommessa, semplicemente un percorso inedito.

Bandiera della Juventus, Buffon dice la sua anche sui simboli della Roma Totti e De Rossi: "Serve una gratificazione per Francesco, Daniele uomo vero."

Un pensiero anche per due compagni e campioni del mondo con lui in Germania 2006, Totti e De Rossi, ormai fuori dalla Roma di cui sono stati bandiere.

Francesco posso capirlo, uno o due anni di apprendistato ma poi devi stringere, capire se puoi essere utile, serve una gratificazione. Lui ha molto da dare. Lele l'ho a cuore, è uno che affronta tutto di petto, se ha fatto qualche errore è sempre stato istintivo, un uomo mai banale, che ci mette la faccia.

Alla Juventus Buffon consiglia l'acquisto di Rabiot, con cui ha condiviso lo spogliatoio nell'ultima stagione.

È fortissimo, un mix fantastico: ha la forza di Pogba, la personalità di Vidal e il dinamismo di Marchisio. Se migliora negli inserimenti è uno da 10 gol a stagione. È anche un bravo ragazzo, un ottimo compagno di squadra, le polemiche che lo hanno circondato non so da dove derivino.

Nonostante i tanti titoli vinti, nonostante i riconoscimenti costanti come miglior portiere al mondo, Gigi Buffon ha sempre diviso. Lui ne è consapevole e non se ne fa un cruccio.