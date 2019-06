Attesa alla vigilia del meeting per la sfida tra fra i 2 favoriti nel lungo e per l’azzurro Gianmarco Tamberi nell’alto.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 16/06/2019 15:54 | aggiornato 16/06/2019 18:59

Rabat celebra la dodicesima edizione del Meeting International Mohamed VI, che si è svolto per la prima volta nel 2008. Il meeting marocchino fa parte del circuito della IAAF Diamond League da sei anni e si svolge nel Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah, impianto da 53000 posti inaugurato nel 1983 per i Giochi del Mediterraneo.

Lo stadio di Rabat ospita tante discipline sportive ed è la casa della più importante squadra di calcio marocchina. Le stelle del meeting di atletica hanno parlato ai media durante la conferenza stampa svoltasi nell’albergo ufficiale del meeting situato vicino all’Oceano Atlantico.

Una delle gare clou del meeting di Rabat è il salto in lungo maschile che metterà di fronte il campione olimpico Jeff Henderson, il campione del mondo outdoor Luvo Manyonga e l’oro mondiale indoor Juan Miguel Echevarria. Il record del meeting fu battuto dal marocchino Yayha Berrabah con 8.38 nel 2009 e successivamente eguagliato da Rushwal Samaai nel 2016. Entrambi saranno in gara a Rabat.

Manyonga è uno dei favoriti per il meeting di Rabat

Atletica, attesa per il meeting di Rabat

Il ventenne cubano Echevarria è l’atleta più atteso dopo i salti ventosi di 8.83m di Stoccolma nel 2018 e a l’Avana nel 2019. La domanda più frequente dei giornalisti riguardava il possibile attacco al record mondiale di Mike Powell realizzato con 8.95m ai Mondiali di Tokyo nel 1991.

Al momento non penso al record del mondo. L’obiettivo è raggiungere un buon risultato in ogni meeting. Ci sono tanti altri atleti che possono raggiungere ottimi risultati. La stagione è molto lunga e la cosa più importante è arrivare ai Mondiali di Doha in buone condizioni di forma. Non mi aspettavo di saltare 8.92m a L’Avana in quel momento della stagione. Ora sto lavorando più duramente e sono in condizioni di forma migliori rispetto a quando ho saltato 8.92m. Devo continuare a lavorare duramente per mantenere la condizione fino ai Mondiali di Doha. A Rabat spero di realizzare un bel risultato contro i migliori saltatori in lungo del momento.

Luvo Manyonga ha elogiato l’ottimo lavoro degli organizzatori nel promuovere un grande meeting di atletica su suolo africano.

Sono contento di essere a Rabat per la prima volta. Spero di poter ricevere un grande sostegno dal pubblico africano.

Dafne Schippers: “Voglio festeggiare al meglio il mio compleanno”

La fuoriclasse olandese dello sprint Dafne Schippers spera di poter festeggiare nel migliore dei modi il ventisettesimo compleanno quando correrà i 100 metri contro Marie Josée Ta Lou. La due volte campionessa del mondo dei 200 metri correrà la terza gara in una settimana dopo le vittorie di Hengelo in 11”06 nei 100 metri e di Oslo sui 200 metri in 22”57. Non è la prima volta che Schippers gareggia in Marocco. Nel 2014 l’olandese volante realizzò la doppietta vincendo 100 e 200 metri alla IAAF Continental Cup di Marrakesh.

Voglio festeggiare al meglio il mio compleanno. E’ la prima volta che corro a Rabat e sono davvero eccitata. Questa gara fa parte del mio programma di avvicinamento ai Mondiali. Spero di compiere dei passi in avanti e correre ancora più velocemente in buone condizioni climatiche. Ho corso in 11”06 a Hengelo e sono molto contenta di questo risultato. Ho dovuto saltare due settimane di gare per un infortunio.

Tamberi fiducioso nonostante il bagaglio perso

Gianmarco Tamberi è carico e punta a migliorare il 2.28 del Golden Gala di Roma nella sua terza partecipazione al meeting di Rabat dopo il sesto posto con 2.25m nel 2016 e il secondo posto con 2.27m nel 2017. Tamberi ha perso il bagaglio all’arrivo a Rabat ma neanche questo inconveniente è bastato per togliere il sorriso al saltatore azzurro.

Avevo già perso il bagaglio a Glasgow e poi ho vinto il titolo europeo indoor. Ho saltato 2.25 nel 2016 e 2.27m nel 2017 in questo stadio. C’è molta gente e sono molto carichi sulle tribune. Vorrei tanto la mia curva sud dello Stadio Olimpico di Roma. Sentirò la mancanza dei miei tifosi ma sono sicuro che saranno tutti incollati davanti alla televisione. L’obiettivo è migliorare il risultato di Roma e trovare quel salto che stavo cercando all’Olimpico e che non sono riuscito ad ottenere. Negli ultimi allenamenti qualcosa di meglio è uscito, non intendo come misure ma come sensazioni fisiche e tecniche.

Inconveniente di viaggio anche per Sandi Morris

Anche la saltatrice con l’asta statunitense Sandi Morris ha avuto diversi inconvenienti con il viaggio in aereo di recente dopo la gara del Golden Gala dove si è classificata seconda dietro alla svedese Angelica Bengtsson.

Le mie aste non sono state accettate all’aeroporto di Roma. Sono cose che succedono agli astisti. Sono stata costretta a rinunciare alla gara programmata di Turku e mi sono allenata per tre giorni a Rieti insieme all’astista italiana Roberta Bruni. Le medaglie indoor non vengono considerate allo stesso livello di quelle outdoor, ma è stata una vittoria importante per la mia carriera perché ho dovuto superare 4.95m per vincere. Sono riuscita a realizzare questo risultato dopo un infortunio alla schiena e questo mi ha dato molta fiducia.

Arafi punta al record marocchino sui 1500 metri

La marocchina Rababe Arafi insegue il record marocchino sui 1500 metri dopo il successo a Shanghai in 4’01”15 dello scorso 18 Maggio. La gara di Rabat si preannuncia come una delle competizioni di più alto livello del meeting marocchino per la presenza della primatista mondiale dei 1500m Genzebe Dibaba e della campionessa e primatista europea dei 5000m Sifan Hassan. Arafi ha stabilito il record personale con 3’59”15 a Losanna l’anno scorso”.

Il mio obiettivo è battere il record marocchino. Spero di rendere felici tutti i fans marocchini e di tenere fede alle aspettative. A Shanghai ho vinto nonostante la stanchezza per il viaggio. A Roma ho avuto alcuni problemi legati al viaggio e al Ramadan. Voglio realizzare un bel risultato contro avversarie come Genzebe Dibaba e Sifan Hassan. La competizione sarà intensa e questo mi motiva a raggiungere un grande risultato cronometrico

Le speranze dei fans di casa sono riposte anche sul vice campione mondiale dei 3000 siepi di Londra 2017 Soufiane El Bakkali, che ha conquistato il successo nella prima gara stagionale a Doha. L’obiettivo è battere il record del meeting detenuto da Conseslus Kipruto dal 2016 con 8’02”77.