Nella classe LMP2 trionfo per la squadra Signatech Alpine Matmut con André Negrão, Pierre Thiriet e Nicolas Lapierre con la Alpine A470. Nella categoria GTE Pro successo della Ferrari 488 GTE Evo dell’AF Corse guidata da Alessandro Pier Guidi, James Calado e Daniel Serra. Invece nella GTE Am ha vinto la Ford GT del team Keating Motorsports con Jeroen Bleekemolen, Ben Keating e Felipe Fraga.

Giù dal podio la R13-Gibson numero 1 di Neel Jani, André Lotterer e Bruno Senna. Quest'ultimo è nipote de leggendario Ayrton e in passato ha pure corso in Formula 1, senza successo però. Quinta l'altra BR1 del team Rebellion Racing, la numero 3 di Thomas Laurent, Gustavo Menezes e Nathanaël Berthon.

Una grande prestazione per Alonso e i suoi compagni di team, ma anche la fortuna li ha assistiti. Infatti, quando mancava circa un'ora alla fine della gara, la Toyota numero 7 guidata in quel momento da Lopez ha dovuto rientrare al box a cambiare gomme perché un sensore ha segnalato un problema. Il pit-stop precauzionale ha così regalato la vittoria all'altro team casa giapponese, con Nakajima che era al volante della TS050 Hybrid numero 8 ed ha mantenuto la testa della corsa fino alla fine senza problemi.

