Serie B, la Salernitana è salva: festa granata ai rigori, Venezia in C

Il Trapani torna in Serie B: 2-0 al Piacenza in Sicilia

Serie B, la Salernitana è salva: festa granata ai rigori, Venezia in C

I ragazzi di mister Vincenzo Italiano hanno avuto ragione, perché il sigillo del centravanti Nzola e quello del difensore Taugourdeau hanno permesso di raggiungere l'obiettivo, vincere 2-0 e tornare nella serie cadetta dopo due anni di purgatorio in Serie C .

Nzola dopo 21 minuti e l'ex Taugourdeau all'84' regalano la promozione in Serie B al Trapani . Nella finale d'andata dei Playoff di Serie C i siciliani erano usciti con un prezioso 0-0 dal campo del Piacenza, pronti per giocarsi tutto davanti al loro pubblico nella gara di ritorno.

Dopo due anni di purgatorio in Serie C i siciliani tornano in cadetteria aggiudicandosi la finale dei playoff.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK