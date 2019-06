Fui trattato in maniera disumana, quando fui chiamato dal Barcellona mi misi a piangere ma dopo la firma non ci fu neanche una presentazione. Avevo paura che la mia carriera fosse finita lì.

In pochi giorni infatti Suarez sarebbe diventato ufficialmente un calciatore del Barcellona, dove però non avrebbe giocato per i primi 4 mesi causa sanzione della FIFA. Prima dell'annuncio dei catalani, l'ex attaccante del Liverpool ebbe paura che il suo gesto avrebbe potuto pregiudicare il trasferimento.

Ma a spaventare l'uruguayano non fu soltanto il senso di colpa per il brutto gesto fatto con la maglia della sua Nazionale (che gli costò 9 giornate di squalifica), ma anche le possibili ripercussioni che la sua carriera avrebbe avuto subito dopo.

Quando qualcuno mi chiedeva cosa fosse successo, anche se era mia moglie, io rispondevo che era stato solo uno scontro di gioco. Sono stato male per molto tempo e continuavo a negare la realtà, ebbi bisogno anche dell'intervento degli psicologi per aiutarmi a superare i miei errori.

Probabilmente il più famoso di tutti, perché arrivato sotto gli occhi di un pubblico vastissimo, è quello dell'ormai celebre morso a Giorgio Chiellini durante la partita dei Mondiali 2014 in Brasile decisiva per il passaggio del girone eliminatorio.

