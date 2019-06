Il capitano del Real Madrid convolerà a nozze con la compagna Pilar Rubio a Siviglia: 500 gli invitati, presenti la squadra e alcune leggende come Ronaldo, Beckham e Roberto Carlos ma non CR7.

15/06/2019

Sarà la cattedrale di Siviglia la location che ospiterà il giorno più importante nella vita di Pilar Rubio, giornalista e conduttrice televisiva, e Sergio Ramos, colonna e capitano del Real Madrid e della Spagna. Dopo 7 anni di fidanzamento e 3 figli, infatti, la coppia si sposerà quest'oggi di fronte a 500 invitati tra cui non mancheranno stelle della musica e della televisione e numerose leggende del calcio. A spiccare sarà però un'assenza, quella di Cristiano Ronaldo.

Secondo quanto riportato da As, il nome del portoghese non era presente sulla lista degli invitati stilata dagli sposi: al Real Madrid dal 2005, Sergio Ramos ha diviso lo spogliatoio con Cristiano Ronaldo dal 2009 all'estate 2018, momento in cui le strade di CR7 e delle merengues si sono separate con il trasferimento del campione alla Juventus. Da quel momento il rapporto tra i due pare si sia molto logorato, motivo per cui la stella bianconera e la compagna Georgina sono stati esclusi dal ricevimento.

Il motivo potrebbe essere essere personale ma anche riconducibile a necessità di tipo pratico: costretta a fissare un limite di 500 invitati, la coppia Sergio Ramos-Pilar è stata costretta a compiere delle scelte finendo per escludere la coppia formata da Cristiano Ronaldo e da Georgina Rodriguez. Invitati regolarmente i giocatori attualmente in forza al Real Madrid, figure chiave del club come il presidente Florentino Perez e alcune leggende che hanno giocato insieme allo sposo come Luis Nazario Ronaldo, Roberto Carlos, Fernando Hierro, Raul Gonzalez e l'ex allenatore Vicente del Bosque.

Sergio Ramos con la compagna e futura moglie Pilar Rubio: i due si frequentano dal 2012 e hanno tre figli, Sergio Junior, Marco e Alejandro.

Cristiano Ronaldo è il grande assente al matrimonio da favola di Sergio Ramos

Non ci sarà neanche Iker Casillas. Il portiere, vittima di un attacco cardiaco lo scorso 1° maggio durante un allenamento con il Porto, pur avendo ricevuto l'invito resterà in Portogallo per recuperare insieme alla compagna Sara Carbonero, operata meno di un mese fa per un tumore alle ovaie. Presenti invece i compagni di Nazionale e rivali di club Gerard Piqué, Jordi Alba e Sergio Busquets, accompagnato da Shakira, David e Victoria Beckham, la modella ex Miss Spagna Vania Millán, il conduttore televisivo Pablo Motos e Marc Anthony, ex marito di Jennifer Lopez e stella della musica latina.

A proposito di musica: è stata confermata la presenza degli AC/DC, storica rock band australiana che tornerà a suonare live per l'occasione incassando un cachet pari a un milione di dollari. Uno dei tanti eccessi di un matrimonio da favola che lascerà la Spagna con il fiato sospeso e che avrà regole ferree: proibito l'uso di cellulari e fotocamere, accesso soltanto a chi mostrerà il tatuaggio di un unicorno - il cui disegno è stato spedito insieme agli inviti - e nessun regalo di nozze, che potrà essere sostituito da una donazione all'Unicef di cui Sergio Ramos è testimone.