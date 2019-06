Il modulo di base sarà lo stesso utilizzato alla Roma, ma si affiderà anche al 4-2-3-1. Il presidente Massimo Ferrero stravede per il nuovo tecnico blucerchiato

di Franco Borghese - 15/06/2019 09:00 | aggiornato 15/06/2019 09:05

Ci siamo, ora il quadro è più chiaro. Le panchine della Serie A 2019-20, piano piano, stanno venendo tutte occupate. E la Sampdoria conduce il Valzer. I blucerchiati si sono separati ufficialmente da Marco Giampaolo (risoluzione consensuale del contratto) e hanno individuato nell'ex allenatore della Roma Eusebio Di Francesco l'uomo giusto per ripartire. Il suo era il profilo che più intrigava il presidente Massimo Ferrero in una rosa di candidati illustri per il dopo-Giampaolo.

La Sampdoria aveva infatti pensato a Stefano Pioli, rimasto in ballottaggio con Di Francesco fino all'ultimo, a Leonardo Semplici (che ha però rinnovato il proprio contratto con la Spal), arrivando fino a Rino Gattuso, Fabio Liverani e Sinisa Mihajlovic. Il preferito di Ferrero era però Di Francesco e sarà proprio lui a guidare la Sampdoria nel prossimo campionato di Serie A.

Con i blucerchiati Di Francesco resterà fino al 2022. Il nuovo corso sta per cominciare e come sempre il presidente Ferrero è particolarmente ambizioso. Dopo aver a lungo cullato il sogno di raggiungere un posto valido per la qualificazione alla prossima Europa League, l'obiettivo per il prossimo campionato sarà proprio quello di raggiungere un piazzamento europeo.

Quagliarella, capocannoniere della Serie A 2018-19, sarà al centro del progetto della Sampdoria

Serie A, come giocherà la Sampdoria di Di Francesco?

Di Francesco ha sposato il 4-3-3 come modulo di base per la sua Sampdoria, ma è comunque un allenatore duttile sul piano tattico. Durante l'ultimo anno vissuto a Roma, infatti, il tecnico ha dovuto giocoforza virare sul 4-2-3-1 e anche sul 3-4-1-2 per adattarsi alle caratteristiche tecniche dei propri giocatori. C'è però un accordo con il direttore sportivo Carlo Osti che dovrà intervenire sul calciomercato per adeguare la rosa alle richieste del nuovo allenatore blucerchiato. Gonzalo Maroni, ultimo acquisto del club genovese, dà qualità al reparto offensivo. Il 20enne argentino può giocare sia come trequartista centrale che come esterno d'attacco (è bravo sia a destra che a sinistra).

Per il resto la squadra avrà un atteggiamento offensivo, mentalità che Di Francesco ha trasmesso prima al Sassuolo e poi alla Roma. Quagliarella, capocannoniere dell'ultima edizione della Serie A, sarà quindi ancora al centro del progetto. Spera nel rilancio definitivo Gabbiadini che dovrà giocarsi il posto con Maroni e Ramirez (vale lo stesso per Caprari). La nuova Sampdoria di Di Francesco, al netto delle operazioni di calciomercato attualmente non prevedibili (in uscita e in entrata), dovrebbe quindi scendere in campo così: Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Vieira, Ekdal, Jankto; Ramirez, Quagliarella, Maroni.