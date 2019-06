Milan, ore di attesa per Giampaolo. E Kessié piace in Premier League

Milan, ore di attesa per Giampaolo. E Kessié piace in Premier League

Il presidente Massimo Ferrero e Marco Giampaolo comunicano che sono stati completati tutti i passaggi per la risoluzione consensuale del contratto che legava l’allenatore all’U.C. Sampdoria fino al ‪30 giugno 2020‬. Ringraziamo Marco per le tre stagioni con noi. Siamo cresciuti insieme, ci siamo tolti delle belle soddisfazioni e ora gli auguriamo buona sorte per il proseguimento della sua carriera. Giampaolo è cresciuto con noi ed è stato un passaggio importante per lo sviluppo del progetto tecnico del nostro club.

Adesso è ufficiale, Marco Giampaolo ha interrotto il suo rapporto di lavoro con la Sampdoria e sarà libero di firmare un nuovo contratto con il Milan. La comunicazione è stata diramata con una nota sul sito del club blucerchiato. Poche parole in cui la società di Ferrero ringrazia il tecnico per il lavoro svolto:

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK