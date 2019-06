Higuain, il fratello: "In Italia torna solo per giocare alla Juventus"

Higuain, il fratello: "In Italia torna solo per giocare alla Juventus"

Il ritorno di Sarri in Italia è fissato per la prossima settimana, quando i cavilli tecnici con i londinesi saranno ormai risolti e la firma sul suo nuovo e ricco contratto con la Juventus potrà finalmente essere apposta.

Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, Sarri firmerà un contratto biennale con opzione per una terza stagione. L'allenatore dovrebbe percepire un ingaggio di circa 7 milioni di euro annui, che si aggiungeranno alla spesa che il club torinese farà per liberarlo dal Chelsea.

In attesa dell'annuncio ufficiale del divorzio fra il tecnico e il Chelsea, incominciano però a circolare i dettagli sul contratto che Sarri firmerà con la Juventus : il napoletano dovrebbe rimanere alla guida dei bianconeri almeno per i prossimi 2 anni.

L'incontro di ieri tenuto a Milano fra Fabio Paratici e Fali Ramadani (procuratore di Sarri) dovrebbe aver limato le ultime differenze rimaste fra il club e l'entourage dell'allenatore che una volta liberatosi dai Blues sarà finalmente libero di tornare in Italia per firmare con la Vecchia Signora.

Dopo essersi liberato dal Chelsea, il tecnico firmerà per 2 anni con opzione per un terzo. E ci sarà un ricco premio in caso di vittoria europea.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK