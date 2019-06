Pallotta "Totti era invitato a Londra, non so perché non sia venuto"

Per lunedì è prevista la conferenza stampa, ancora da ufficializzare, in cui Francesco Totti comunicherà pubblicamente la sua decisione, motivandola. Qualcosa, però, è già trapelato. La bandiera giallorossa avrebbe voluto più voce in capitolo nelle decisioni importanti, dalle quali si è sentito sempre escluso. E nonostante Pallotta abbia ribadito di voler mantenere Totti in organico offrendogli il ruolo di direttore tecnico, il rapporto d'amore (lavorativo) tra l'ex capitano e la Roma è destinato a chiudersi.

L'indiscrezione è riportata da Sky Sport, dove viene spiegato che ormai l'ex capitano e numero 10 della Roma abbia deciso di non voler proseguire la sua avventura dirigenziale con il club al quale si è legato per l'intera carriera.

L'ex capitano giallorosso avrebbe deciso: a queste condizioni non resterà in giallorosso.

