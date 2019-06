Real Madrid, più pubblico per Hazard che in 3 partite di Liga

Ci è mancato poco che pure la sfida di Liga con l'Eibar entrasse in questa categoria, ma i 50284 spettatori contati al Santiago Bernabeu in quell'occasione hanno fatto sì che almeno si pareggiassero i conti con la presentazione di Eden Hazard. Dei dati che certificano il calo di affluenza dei tifosi del Real Madrid, in media quest'anno di 61020: si tratta del peggior dato registrato nel 21esimo secolo dalle Merengues.

