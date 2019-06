L'argentino resta ancora in pole, la Copa America può essere decisiva. L'olandese spera di far valere la Champions League vinta da protagonista. E ci sono altri tre nomi in ballo...

di Leonardo Mazzeo - 15/06/2019 18:27 | aggiornato 15/06/2019 18:30

Un verdetto dopo l'altro, le stagioni dei club si sono concluse e ogni giocatore ha tolto momentaneamente la maglia. Per alcuni, però, adesso è arrivato il momento di indossare la casacca della Nazionale. Con la consapevolezza che c'è ancora qualcosa di importante da conquistare, e non solo a livello di squadra. Che la corsa al Pallone d'Oro cominci.

Il detentore Modric si farà da parte, visti gli scarsi risultati del suo Real Madrid in questa stagione. Chi prenderà il suo posto? Al momento il favorito resta Leo Messi, autore dell'ennesima stagione da incorniciare. La Pulce vuole conquistare il suo sesto trofeo in carriera, superando così il rivale di sempre, Cristiano Ronaldo. La concorrenza, però, è piuttosto agguerrita.

Dietro la Pulce, infatti, c'è un certo Virgil van Dijk, che nella stagione appena conclusa si ha alzato la Champions League da assoluto protagonista nel Liverpool (e da migliore in campo nella finale). Non solo: Messi dovrà stare attento anche a Salah, altro fresco vincitore, con Ronaldo presente come sempre nella lista dei candidati. E spunta anche un quinto nome.

Pallone d'Oro, il favorito resta Leo Messi: Copa America decisiva

La stagione, per la Pulce, non è ancora finita: l'Argentina è impegnata nella Copa America, e i titoli messi in bacheca (ovviamente) influenzano l'eventuale vittoria del Pallone d'Oro. Messi lo sa, e dopo aver visto sfumare sotto i suoi occhi increduli la Champions League adesso va in all-in con l'Albiceleste.

Il numero 10 del Barellona, comunque, può far affidamento su numeri già straordinari: vincitore della Liga (da capocannoniere), vincitore della Scarpa d'Oro (36 reti in Spagna), 12 gol in Champions League (miglior marcatore), un totale di 51 gol e 19 assist in 50 partite. Un'enormità.

Gli inseguitori: svetta van Dijk

Attenzione però a chi viene immediatamente dopo: in questo senso, Mundo Deportivo prende in considerazione soprattutto quattro nomi. Il primo è quello di Virgil van Dijk, vincitore della Champions League, miglior giocatore della finale e di tutta la Premier League, con tanto di 6 gol e 4 assist i 50 partite disputate. Mostruoso.

Altri nomi da tenere d'occhio, secondo il quotidiano spagnolo: Salah (27 gol e 13 assist in 52 partite), che ha vinto la Champions League segnando in finale contro il Tottenham; Cristiano Ronaldo (28 gol e 13 assist in 43 partite), vincitore della Serie A, della Nations League e della Supercoppa Italiana; Bernardo Silva, vincitore della Premier League, della FA Cup, della Coppa di Lega, del Community Shield e della Nations League, competizione quest'ultima della quale è stato nominato miglior giocatore.

Gli inseguitori sperano in un non-trionfo dell'Argentina in Copa America, altrimenti raggiungere Messi diventerebbe davvero impossibile. I giochi sono ancora parzialmente aperti, l'argentino è in testa ma gli altri inseguono senza mollare. Con gli occhi puntati in Brasile...