Tra i due piloti spagnoli c'è una certa tensione sfociata in un vero proprio litigio che si è consumato quest'oggi in pista.

di Antonio Russo - 15/06/2019 21:05 | aggiornato 15/06/2019 23:10

Quando dopo il GP del Mugello, un anno fa, all'interno del paddock cominciò a trapelare la notizia che Lorenzo aveva firmato per la Honda in tanti erano pronti a scommettere che sarebbe stato proprio lui l'anti-Marquez nella stagione 2019.

I proclami e le speranze della vigilia però hanno presto lasciato spazio alla pista, che oggi ci racconta di un Jorge Lorenzo in grandissima difficoltà con la Honda (probabilmente più di quanto non lo sia mai stato con la Ducati). Lo spagnolo fatica ed entrare tra i primi 10 e non sembra per niente trovarsi a suo agio sulla nuova moto.

A pesare sul suo pessimo avvio di stagione ci sono stati soprattutto gli infortuni di inizio anno che gli hanno fatto saltare i primi test e gran parte della preparazione iniziale. In linea generale però quello che non va proprio giù allo spagnolo sembra essere l'aspetto ergonomico di questa RC213V.

Jorge Lorenzo sta vivendo un momento buio in HRC

MotoGP, Lorenzo e il viaggio della discordia

Proprio alla luce di questa situazione però Lorenzo ha deciso di volare in Giappone settimana scorsa per parlare con la Honda e migliorare questa moto, che però al momento sta letteralmente volando tra le mani di Marquez. La cosa non è andato molto giù al campione del mondo MotoGP in carica, che giustamente pretende di voler dettare lui le regole in Honda alla luce dei suoi risultati. D'altro canto però l'HRC, visto l'investimento fatto con Lorenzo, non può permettersi certo di abbandonarlo a sé stesso.

Nel box del team giapponese si respira così da circa un paio di settimane una certa tensione. Elettricità che è esplosa improvvisamente in pista quest'oggi durante il terzo turno di prove libere quando Marquez ha mandato a quel paese il proprio compagno di team.

Il campione di Cervera era intento in un giro lanciato quando si è ritrovato davanti Lorenzo che involontariamente lo ha ostacolato. Tra i due è subito scoppiata la polemica in pista con Marquez che è apparso particolarmente innervosito. La cosa però non è terminata lì. Dopo il turno di qualifiche, infatti, ai microfoni di Sky Sport, Marquez è tornato sull'argomento.