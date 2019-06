Segui la diretta LIVE delle qualifiche in Catalunya: i principali big partiranno direttamente dalla Q2 dove si prevede una sfida al cardiopalma.

0 condivisioni

di Luigi Ciamburro - 15/06/2019 13:58 | aggiornato 15/06/2019 14:30

In una prima manche di qualifiche senza nomi altisonanti ad accedere alla Q2 sono Franco Morbidelli e Joan Mir. Il pilota del team satellite Yamaha sfoggia un super giro nonostante qualche dolore alla spalla destra dopo la botta rimediata al mattino. Entra alla fase successiva di qualifiche anche la Suzuki di Joan Mir che conferma il buon lavoro che sta svolgendo la fabbrica di Hamamatsu.

Problemi per Andrea Iannone la cui Aprilia si è spenta compromettendo il time attack: il pilota abruzzese è dovuto tornare di corsa ai box per prendere il secondo esemplare di RS-GP, ma prende la bandiera a scacchi e partirà dall'ultima posizione in griglia.

13esima e 14esima piazza per le Ducati di Francesco Bagnaia e Jack Miller che non potranno dare manforte ai piloti ufficiali nelle prime fasi di gara. Johann Zarco continua a soffrire in sella alla KTM e deve accontentarsi del 18° posto. Il pilota francese ha smentito le voci che lo vorrebbero in SBKil prossimo anno.

14:23 - Morbidelli davanti a tutti in 1'39"727. L'allievo dell'Academy ed ex campione Moto2 ha sfoggiato un giro incredibile nonostante la precaria situazione fisica.

14:19 - Tutti ai box per montare la seconda gomma a disposizione

14:16 - Salta in testa Nakagami seguito da Bagnaia a 56 millesimi, 3° Aleix Espargarò.

14:15 - Jack Miller segna il miglior crono provvisorio girando in 1'40"587, poco dopo cade in curva 5, ma la moto non si è spenta.

Moments after going top, @jackmilleraus is down at turn 5! 😲



How costly could that prove to be? 💢#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/UZ4yJthPLv — MotoGP™ 🏁 (@MotoGP) June 15, 2019

14:10 - A giocarsi le due poltrone per la Q2 ci saranno in prima fila Miller, Morbidelli, Bagnaia e Nakagami. Franco Morbidelli avverte qualche dolore dopo la brutta caduta nelle FP3, ma nulla di rotto e stringerà i denti per guadagnarsi una buona posizione di partenza.

14:05 - Marc Marquez non sembra avere vita facile in Catalunya, alle prese con qualche problemino di troppo all'anteriore. O forse si tratta dell'ennesima strategia a sorpresa del fenomeno di Cervera? Una prima risposta arriverà dalle qualifiche in programma a breve.

14:00 - Le FP4 si chiudono con il miglior crono di Fabio Quartararo che sembra in grandissima forma sul giro secco: il pilota francese ferma le lancette in 1'40"235. Alle sue spalle Alex Rins e Maverick Vinales rispettivamente a 103 e 251 millesimi. 6° Andrea Dovizioso, 7° Valentino Rossi, sembra in difficoltà Danilo Petrucci che si ferma al 15° posto.

Alex Rins al Montmelò

MotoGP, il riassunto prima delle qualifiche

Le prime tre sessioni di prove libere del GP di Catalunya, per la prima volta dall'inizio della stagione MotoGP, non riservano grosse sorprese. I principali big hanno guadagnato l'accesso diretto alla Q2 senza grandi problemi. Valentino Rossi, reduce dalla pessima prestazione al Mugello, ha conquistato la quarta posizione nella classifica combinata dei primi tre round di prove, ma la strada verso il traguardo finale si preannuncia in salita, almeno sulla carta. Non dimentichiamo che il Dottore è un animale da gara e domani potrebbe riservare gradite sorprese.

Nei 'magnifici dieci' rientrano anche le Ducati ufficiali. Andrea Dovizioso ha subito trovato un setting ottimale per la sua Desmosedici GP, mentre Danilo Petrucci pare aver risolto i primi problemi riscontrati nelle FP1. Out le due Ducati del team satellite, con Pecco Bagnaia e Jack Miller che saranno sicuramente protagonisti nella Q1. Chiudono la top-10 della classifica combinata le Honda ufficiali di Marc Marquez: se per il primo sorge qualche problema nella gestione delle gomme, per il maiorchino rappresenta un ulteriore passo avanti nella ricerca di feeling con la RC213V, dopo un venerdì interamente dedicato a studiare soluzioni ergonomiche.

A saltare subito all'attenzione è la distanza ravvicinata tra i primi dieci, racchiusi in un gap di 4 decimi. Da segnalare la brutta caduta rimediata da Franco Morbidelli nelle FP3: il pilota del team Petronas SRT è sobbalzato dalla sua Yamaha M1 in curva 2, impattando sull'asfalto con il fianco destro. Per lui è stato necessario passare dal centro medico del circuito per ulteriori accertamenti, ma fortunatamente non ha riportato nulla di particolarmente grave da compromettere il proseguimento del Gran Premio. Nelle FP4 occhi puntati sulle mescole Michelin in ottica gara: al posteriore la scelta maggiormente condivisa dovrebbe essere la Hard, all'anteriore la media.