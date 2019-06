Il Motomondiale approda al Montmelò per il 7° appuntamento stagionale. Qualifiche e gare in diretta TV su Sky Sport MotoGP e TV8. In streaming su Sky GO e Now TV.

Il Campionato del mondo di MotoGP sbarca sul tracciato del Montmelò per il Gran Premio di Catalunya, settimo appuntamento stagionale, dove Marc Marquez arriva da leader in classifica a quota 115 punti, a +12 da Andrea Dovizioso e +27 da Alex Rins. In team Repsol Honda continua a viaggiare su due differente lunghezze d'onda, con il Cabroncito che vanta un ottimo feeling in sella alla RC213V e Jorge Lorenzo che ancora deve centrare la prima top ten stagionale. Il maiorchino la scorsa settimana è volato in Giappone per studiare delle soluzioni ergonomiche che gli consentano un comfort maggiore nella posizione delle ginocchia, così da non dover forzare troppo gli arti superiori.

Ducati arriva a Barcellona dopo la vittoria di Danilo Petrucci al Mugello e il podio del Dovi, ma l'ipotesi è che Borgo Panigale voglia considerare Andrea come 'prima punta' per dare l'assalto alla leadership in classifica. C'è grande attesa per il test ufficiale del lunedì dove la Rossa potrebbe presentare ulteriori novità per provare a migliorare il turning. Invece nel box Yamaha c'è una certa apprensione dopo la debacle italiana, con le quattro M1 che hanno accusato un duro colpo per un gap evidente dagli avversari, sia in termini di grip che di velocità massima. Stavolta Valentino Rossi dovrà tirare fuori dal cilindro magico non solo una buona dose di esperienza per portare a casa un buon risultato.

Il circuito del Montmelò è lungo 4.627 metri, presenta 5 curve a sinistra e 8 a destra e vanta un rettilineo principale di 1.047 metri di lunghezza. Eccezion' fatta per il lungo rettilineo, le staccate sono tutte decise e molto ravvicinate e, abbinate alle temperature dell'asfalto, metteranno a dura prove gomme e freni. Delle 10 frenate 4 sono considerate altamente impegnative. In particolar modo la staccata più dura è quella alla prima curva: le MotoGP vi arrivano a 340 km/h ed entrano in curva a 101 km/h dopo aver percorso in frenata ben 293 metri. Massima attenzione anche alla curva 7, dove si arriva a 231 km/h prima di decelerare fino a 105 km/h in soli 155 metri e 3,5 secondi.

MotoGP, dove vedere il GP di Catalunya in TV e streaming

Il GP di Catalunya sarà trasmesso in diretta TV da Sky Sport MotoGP HD e da TV8. Sull'emittente satellitare, al termine delle prove libere e delle qualifiche, approfondimenti e interviste nel corso dei programmi 'Paddock Live' e a seguire 'Talent Time'. La gara MotoGP prenderà il via domenica 16 giugno alle ore 14:00, a seguire 'Zona Rossa' e 'Paddock Live Ultimo Giro' con Guido Meda, Mauro Sanchini e tanti altri ospiti. La settima tappa del Motomondiale sarà trasmessa in diretta streaming su Sky GO e Now TV per gli abbonati. Qualifiche del sabato e gare delle tre classi saranno trasmesse in chiaro anche su TV8 per i non abbonati.

Sabato 15 giugno 2019

Sky Sport MotoGP HD

14:10-14:25 Q1

14:35-14:50 Q2

TV8

14:10-14:25 Q1

14:35-14:50 Q2

Sky GO e Now TV

14:10-14:25 Q1

14:35-14:50 Q2

Domenica 16 giugno 2019

Sky Sport MotoGP HD

09:40-10:00 Warm-up

14:00 Gara

TV8

14:00 Gara

15:10 Studio MotoGP

Sky GO e NowTV