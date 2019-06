Blitz degli agenti del fisco spagnolo nel paddock del Montmelò: sei agenti hanno bussato alle porte del motorhome di Jorge Lorenzo. Ma secondo lo staff del pilota Honda sarebbe tutto in regola.

15/06/2019

Venerdì mattina nel paddock MotoGP del Montmelò le autorità fiscali hanno bussato alla porta del motorhome di Jorge Lorenzo. La notizia si è immediatamente sparsa a macchia d'olio provocando non poco trambusto tra gli addetti ai lavori, che hanno mal digerito l'interferenza dei sei ispettori durante il week-end di gara. Del resto gli agenti del fisco spagnolo non sono nuovi a questi blitz e di recente è successo anche a Jerez e a Valencia. Per non dimenticare che solo qualche settimana fa Max Biaggi, residente a Monte Carlo, è stato assolto dall'accusa di evasione fiscale dopo una causa che andava avanti dal 2012.

L'espatrio verso i 'paradisi fiscali' non è una novità nel mondo dello sport in generale e del motorsport in particolare. Esemplare il caso di Valentino Rossi cui il fisco italiano ha contestato 60 milioni di euro di imponibile non dichiarato negli anni 2000-04. Il contenzioso si è archiviato nel 2008 con un esborso da 35 milioni di euro dopo un lungo braccio di ferro. Restando nel mondo dei motori la strategia dell'espatrio fiscale è stata adottata anche da Michael Schumacher, Jacques Villeneuve, Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel, Fernando Alonso, i fratelli Espargarò, Jack Miller, Bradley Smith, Alex Rins, Dani Pedrosa, Sete Gibernau, Scott Redding, in passato Casey Stoner, Regis Laconi, Alex Hofmann, Sebastien Loeb.

Anche Andrea Iannone risiede ufficialmente in Svizzera, dove ha recentemente acquistato una mega villa, con tanto di pavimento in vetro sui cui si passa per accedere alla sala giochi, dove si trovano un biliardino e i videogiochi, piscina coperta e altri dettagli di lusso. Dal 2013 Jorge Lorenzo, tre volte campione del mondo di MotoGP, ha fissato la sua residenza a Lugano, un punto strategico data la vicinanza con gli aeroporti di Linate e Malpensa. In precedenza viveva a Barcellona, dove ha venduto una villa a tre piani per un valore di 8 milioni di euro, comprensiva di dieci camere da letto, otto bagni, palestra, spa, piscina interna ed esterna. Anni fa anche Marc Marquez ha provato a trasferire la propria residenza ad Andorra, ma una levata di scudi dell'opinione pubblica l'ha costretto a restare nella sua amata (e super tassata) Cervera.

Jorge Lorenzo al Montmelò

MotoGP, il fisco spagnolo contro Lorenzo

Jorge Lorenzo vive in Svizzera dall'estate del 2013, ma ciò non ha impedito alle autorità fiscali spagnole di bussare alla porta del suo motorhome in Catalunya di buon mattino. Dallo staff del pilota fanno sapere che si tratta di un semplice controllo di routine e che non ha nulla da temere. Nel 2006-2007 il pilota maiorchino ha avuto problemi con il fisco, dopo che l'ex manager Dani Amatriain aveva fissato un falso domicilio in Inghilterra. Un errore pagato a caro prezzo, ma che è servito da lezione al momento del trasferimento a Lugano.

Secondo alcune voci il ministero spagnolo avrebbe intenzione di tassare i piloti espatriati durante le quattro tappe in terra iberica: Jerez, Valencia, Aragon e Montmelò. Gli unici ad aver lasciato la propria residenza nella terra natale sono Marquez, Mir e Rabat. Potrebbe essere questo il motivo della visita ricevuta dal 32enne pilota Honda nel suo motorhome. Da tre mesi ha acquistato un nuovo immobile con vista sul Lago di Lugano. Nulla di irregolare, tutto è avvenuto secondo le leggi fiscali elvetiche. Ma il governo spagnolo non sembra voler dare pace a Lorenzo: lo scorso gennaio ha dovuto chiudere il suo museo situato ad Andorra la Vella dopo due anni. I veri motivi restano segreti, ma si presume che dietro questa decisione ci sia ancora una volta il fisco spagnolo.