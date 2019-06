Ieri sarebbe stato il compleanno di sua madre, che purtroppo l'ha lasciata da bambina a causa di un ictus.

La vittoria dell'Inghilterra contro l'Argentina per 1-0 ha garantito alla nazionale guidata da Neville un traguardo importante, l'accesso al prossimo turno dei Mondiali femminili. Dopo il fischio finale le giocatrici inglesi hanno iniziato ovviamente a festeggiare, ma non è passata certo inosservata la commozione manifestata da Fran Kirby, consolata dalle compagne di squadra e dal commissario tecnico.

Kirby è scoppiata in lacrime in uno momenti più felici della sua carriera e lo ha fatto perché le è tornata alla mente una delle persone più importanti della sua vita. Una figura decisiva per la sua ascesa da calciatrice e nella sua crescita come donna. Parliamo ovviamente di sua madre, che purtroppo l'ha dovuta lasciare quando Fran aveva solo 14 anni, per via di un ictus. E proprio ieri, la mamma avrebbe festeggiato il compleanno.

Ecco perché come già era successo l'anno scorso dopo i successi con il Chelsea, Kirby è tornata a pensare a sua madre:

Tutto quello che volevo fare in quel momento - aveva già spiegato dopo aver vinto il double (Super League ed FA Cup) con il Chelsea nel 2018 - era una telefonata. E c'era solo solo una persona con la quale avrei voluto condividere quel momento. Purtroppo sapevo di non poterlo fare. Vedermi vincere l'avrebbe resa felice. Mi manca.

Al termine della gara, Neville ha spiegato il motivo della commozione della sua giocatrice: