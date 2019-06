Il centravanti segna la doppietta che aiuta i suoi a rimontare l'iniziale vantaggio di Lee Kang-in, regalando il primo successo intercontinentale all'ex stato sovietico.

di Andrea Bracco - 15/06/2019 20:09 | aggiornato 15/06/2019 20:16

C'era molta attesa per la finale del Mondiale under 20 polacco, quella che in settimana era stata ribattezzata come la sfida delle prime volte: ad aggiudicarsela alla fine è l'Ucraina, che a Lodz batte 3-1 la Corea del Sud grazie alla doppietta decisiva del centravanti Supriaha, che ribalta l'iniziale vantaggio degli asiatici arrivato su calcio di rigore, e il sigillo finale di Tsitaishvili.

Per l'ex paese sovietico è il primo successo intercontinentale in assoluto, costruito sulle basi solide fornite dai settori giovanili di Shakthar Donetsk e Dinamo Kiev, dai quali arrivano la maggior parte dei talenti a disposizione del commissario tecnico Petrakov, bravo a mixare in maniera impeccabile tutte le qualità a sua disposizione, armando una squadra organizzata, ficcante, attenta e letale nello sfruttare al meglio le amnesie avversarie durante tutto l'arco della manifestazione.

Novità nelle formazioni iniziali, con l'Ucraina che deve rinunciare allo squalificato Popov, al posto del quale viene mandato in campo l'interessante Safronov, elemento molto duttile che in questo Mondiale - contrariamente ai pronostici - ha trovato meno spazio di quanto ci si potesse aspettare. Il ct ucraino conferma però il suo 3-4-2-1 che tante soddisfazioni ha portato nel corso del torneo, inserendo Tsitaishvili per Kashchuk sulla destra e confermando Buletsa, uno degli mvp del torneo, largo sull'out opposto. Nella Corea del Sud si punta forte sul talento del Valencia Lee Kang-in, avanzato per l'occasione nel ruolo di seconda punta a fianco del numero 9 Oh Se-Hun, referente offensivo di un 3-5-2 molto accorto e organizzato.

Mondiale under 20, la cronaca del primo tempo: brilla Lee Kang-in

Di solito le finali sono partite tendenzialmente bloccate, nelle quali le squadre in campo fanno fatica ad aprirsi per timore di prestare troppo il fianco agli avversari. Non è il caso di questa Ucraina - Corea del Sud, che nei primi cinque minuti di gioco regala un paio di emozioni niente male: qualche secondo dopo il calcio di inizio, il talentuoso Buletsa prova a sorprendere Lee Gwang-Yeon con una parabola da media distanza, mancando lo specchio di poco. Poi, sul ribaltamento di fronte, Kim Se-Yun a sinistra scarena Beskorovainyi e si fa mettere giù in area.

L'arbitro inizialmente lascia correre, ma dopo il consulto con la sala VAR concede il calcio di rigore: dal dischetto si presenta Lee Kang-in, bravo col mancino a spiazzare l'incolpevole Lunin. La rete in avvio cambia il piano partita di entrambe, con gli asiatici che si sistemano con tre blocchi molto compatti lasciando l'iniziativa e il possesso all'Ucraina. Che, dal canto suo, ha parecchie difficoltà a farsi pericolosa tra le linee, ricorrendo troppo spesso al lancio lungo su Supriaha. Fino alla mezz'ora infatti di occasioni non se ne vedono, né da una parte né dall'altra.

DALE LIKE Y RT!!!

Min34' GOOOOL de Ucrania anotado por Supriaha. Ucrania 1-1 República de Corea, final del Mundial Sub-20 por la casa del fútbol TVMAX y https://t.co/zNQOfuZOAB . #U20WC ⚽🏆🌎 pic.twitter.com/1Fm9IONkgv — TVMAX Deportes (@tvmaxdeportes) June 15, 2019

Tutto a un tratto però Buletsa decide di accendersi e, nel giro di cinque minuti, impegna il portiere coreano con un bel destro da lontano, prima di guadagnarsi e calciare la punizione che dà il là alla mischia decisiva per il pareggio: il pallone disegnato dall'esterno della Dinamo Kiev finisce sulla testa di un centrale avversario, ma nell'area piccola Supriaha è lesto a infilare la palla in rete con una zampata da bomber puro. La punta sceglie il momento migliore per timbrare il suo primo gol a questo Mondiale, sbloccandosi nel momento più difficile dei suoi. L'Ucraina palleggia bene, la Corea del Sud prova a ripartire e chiude il primo tempo con un tentativo di Kim Se-Yun, ma la palla vola alta sopra la traversa di Lunin.

HT | 🇺🇦 UKR 1-1 KOR 🇰🇷



The atmosphere of this final has been matched by the high intensity play on the field.



It's been a game of few clear-cut opportunities, but the midfield battle between both sides has been excellent physically and tactically. — Scouted Football (@ScoutedFtbl) June 15, 2019

La ripresa: Supriaha incontenibile, la coppa va all'Ucraina

Il secondo tempo si apre sullo stesso canovaccio della prima frazione, ovvero con un Buletsa scatenato sulla sinistra capace di mettere un paio di volte i compagni nelle condizioni di colpire da distanza ravvicinata. Al 52esimo però è ancora Supriaha a colpire in maniera letale: l'attaccante della Dinamo Kiev detta una linea di passaggio verticale a Konoplya, bravissimo a mettere la palla tra due centrali avversari consentendo al compagno di finalizzare con un diagonale imparabile. Il gol arriva nel momento migliore della Corea del Sud, con la squadra asiatica che comincia a portare tanti uomini nella metà campo avversaria.

Il numero 11 sceglie la serata migliore per sfoderare una delle migliori prestazioni in carriera, visto che nei successivi dieci minuti fa ammonire un avversario durante una ripartenza in campo aperto e poi serve una palla d'oro a Buletsa, il quale da posizione favorevole spara alto con il piede debole. Gli spazi sono tanto e i ragazzi di Petrakov ci si buttano bene, con il commissario tecnico che a cavallo dell'ora di gioco ha già operato un paio di cambi tattici per rinforzare la mediana, sacrificando - causa infortunio - lo stesso Supriaha.

L'Ukraine est championne du Monde U20 !



Fantastique performance des Lunin, Bondar, Buletsa, Tsitaishvili et Supriaha en finale. Et un énorme coup de chapeau aux formateurs ukrainiens qui réalisent un super travail. Vivement l'évolution de cette génération ! — Footballski (@footballskiFR) June 15, 2019

Gli ultimi venti minuti di partita sono spiccatamente di marca sudcoreana. A prendere per mano i Taegu Warriors è ancora Lee Kang-in, che sugli sviluppi di calcio d'angolo mette prima la palla sulla testa di Lee Jae-Ik, il quale costringe Lunin a sfoderare il primo miracolo del match, e poi sul centravanti Oh Se-Hun, bravo a girare una traiettoria tagliata sul primo palo non trovando però lo specchio della porta.

Lo stesso numero 9 si ritrova a pochi passi dal pareggio quando il cronometro sta per sfiorare il 90esimo, ma la palla deviata è troppo lenta per battere l'estremo difensore del Real Madrid. E allora non resta che godersi la sgroppata di Tsitaishvili che fissa il risultato finale sul 3-1, con conseguente festa dei vincitori e delusione dei vinti. Lee Kang-in, in lacrime per il traguardo sfumato in extremis, viene consolato dai compagni di squadra, ma la stoffa per diventare un giocatore di grande livello c'è e andrà coltivata per bene. Oggi, però, sorride soltanto l'Ucraina.