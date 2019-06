È tornato a parlare, l'ex allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti. Lo ha fatto a margine dell'evento "The Coach Experience" organizzato dall'Assocazione Italiana Allenatori Calcio e SGPlus in corso alla Fiera di Rimini, dove ha tenuto una lezione all'interno della quale ha dato vita anche a un botta e risposta che ha appassionato i presenti, restando tra l'altro ben oltre l'ora che era stata stabilita da programma.

Protagonisti lui e il mental coach Sandro Corapi (anche lui tra i docenti del corso) presente tra il pubblico, nell'ambito di un discorso sull'approccio dell'allenatore alle tematiche mentali nel mondo del calcio.

Disquisizioni didattiche a parte, il tecnico si è poi fermato con i giornalisti, per parlare della sua situazione attuale e dell'Inter:

Ho lasciato una squadra forte, fatta da giocatori forti. Se ho fatto tanto, o molto, per l'Inter lo dirà il tempo. Di sicuro, dopo troppo tempo che non succedeva, ho riportato i nerazzurri sul pullman della Champions League. Questo è un fatto. È stato un onore allenare a Milano. Si tratta di una bella squadra e una grande realtà e te ne accorgi solo andandoci dentro.

Poi, quando gli viene domandato se Antonio Conte possa essere l'allenatore giusto per l'Inter, replica così:

Va chiesto a chi decide. E chi ha deciso non ha scelto me, che resto a casa. Chi va a costruire sceglie persone per ruoli importanti. Anno sabbatico? Non ve lo dico. Tutti abbiamo da rendere conto sempre a chi sceglie e io non sono stato scelto, quindi sto a casa.