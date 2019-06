La stravagante scommessa dell'ex portiere colombiano, pronto a puntare sulla sua Nazionale per il torneo continentale in Brasile.

15/06/2019

L'estro e la follia in campo, ma anche lontano dal calcio giocato, l'hanno reso un simbolo del calcio sudamericano. La Copa America è appena cominciata e il Brasile ha appena chiarito le sue intenzioni con il successo sulla Bolivia, ma René Higuita è pronto a scommettere in maniera forte e decisa sulla sua Colombia, tra le candidate per la vittoria del torneo continentale.

Wow El loco Higuita apostó su cabello con la selección #ApuestaleAHiguita @WplayColombia pic.twitter.com/3oPk9Mjxhx — Don Imprudente. (@DonIncensato) June 13, 2019

Nonostante la vittoria della Seleçao padrona di casa nel match inaugurale e le credenziali di Argentina e Uruguay, l'ex portiere punta le sue fiches sui Cafeteros, che giocheranno il primo match proprio contro l'Albiceleste. La sapiente guida di Carlos Queiroz, commissario tecnico della Colombia e per anni uomo-ombra di sir Alex Ferguson al Manchester United, ha spinto Higuita ad una promessa in caso di trionfo in Copa America.

Nella Nazionale colombiana degli anni '90, l'attuale preparatore dei portieri dell'Atletico Nacional era una delle due chiome più in vista del mondo, insieme al suo connazionale Carlos Valderrama, sostanzialmente suo alter ego biondo. Se la Colombia dovesse vincere il trofeo, tornerebbe sul tetto del Sudamerica dopo 18 anni, quando nel 2001 conquistò l'unica edizione della sua storia. Higuita è talmente sicuro del successo di quest'anno che ha deciso di lanciare la sua promessa:

Se la Colombia non vince la Copa America in Brasile, mi taglio i capelli.

La Colombia arriva all'edizione del 2019 con diversi calciatori di spicco in ambito europeo, tra cui il capitano Radamel Falcao. Con l'attaccante del Monaco, ci sono anche James Rodriguez, Cuadrado, Ospina, Davinson Sanchez e Duvan Zapata. Un'ossatura importante in un girone con Argentina, Paraguay e Qatar: il primo match contro Messi darà le prime indicazioni sul cammino dei Cafeteros nel girone eliminatorio.

Per Higuita non sembra un problema, anzi sarà facile seguire i giocatori più rappresentativi della Nazionale, che dovranno guidarla al successo:

Non sarà facile, ma l'esperienza internazionale dei nostri calciatori sarà fondamentale sia in campo sia nello spogliatoio.

La carica dell'ex portiere di Medellin è un fattore in più nel morale dei colombiani, che potranno stemperare la tensione anche grazie alla scommessa di uno dei giocatori più influenti nella storia della Nazionale. Famoso per la parata dello scorpione, effettuata con un tuffo in avanti per respingere il pallone di tacco, Higuita è anche tra i più vincenti: una Copa Libertadores e due Coppe Interamericane nella sua bacheca, conquistate con l'Atletico Nacional.

20 years ago today: René Higuita decided to pull out this scorpion kick vs England! https://t.co/CYtwxXEhzj — SPORTbible (@sportbible) September 6, 2015

Nel suo curriculum, però, c'è anche l'amicizia con Pablo Escobar. Il suo rapporto con il narcotrafficante più famoso del mondo, che si è intensificato proprio a Medellin, non è mai stato nascosto neanche durante i trionfi internazionali dell'Atletico Nacional. Higuita ha scontato anche 7 mesi di carcere per il coinvolgimento in un sequestro, in cui svolse il ruolo di mediatore senza avvisare la polizia. Nel 2004, invece, fu trovato positivo alla cocaina durante un test antidoping.

La reaparición de Higuita en la política, recuerda su amistad con Pablo Escobar - https://t.co/O5tArMjKsb pic.twitter.com/4Hy4cemTnx — Las2orillas (@Las2Orillas) October 15, 2017

Adesso, però, la situazione è diversa e Higuita torna alla ribalta per sostenere la sua Nazionale impegnata in Brasile. Se la Colombia non dovesse vincere, il look dell'ex portiere potrebbe cambiare radicalmente dopo una vita trascorsa con i capelli lunghi. Il suo supporto potrà essere determinante fin da stanotte, quando si giocherà il primo incontro del girone contro l'Argentina.