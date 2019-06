All'Arena do Gremio le due squadre si equivalgono. E alla fine a sorridere è solo il Brasile, che resta da solo in testa alla classifica del girone.

di Redazione Fox Sports - 15/06/2019 22:54 | aggiornato 15/06/2019 23:14

All'Arena do Gremio non riesce ad avere la meglio nessuno. Venezuela e Perù, nella seconda partita della Copa America e pure del Gruppo A, si equivalgono per praticamente tutta la partita. Lo 0-0 è il risultato più giusto, almeno fino al 75', quando la parità numerica è stata violata per via dell'espulsione di Luis Del Pino (doppia ammonizione).

A partire da quel momento, con il Venezuela in inferiorità numerica, il Perù ha alzato il proprio baricentro, cercando più volte la via del gol, ma trovando sempre di fronte a sé le parate di Farinez in stato di grazie (aiutato anche dalla pessima mira degli attaccanti peruviani).

Alla fine a sorridere è solo il Brasile, che forte del 3-0 rifilato alla Bolivia nella partita inaugurale della Copa America, resta da solo in testa alla classifica del girone.

Il tabellino di Venezuela-Perù 0-0

VENEZUELA (4-3-3) - Farinez; Rosales, Chancellor, Villanueva, Del Pino; Moreno (78' Hernandez), Rincon, Herrera; Murillo (84' Soteldo), Rondon, Savarino (69' Machis). All. Rafael Dudamel

PERÙ (4-2-3-1) - Gallese; Advincula, Zambrano, Abram, Trauco; Tapia, Yotun (67' Polo); Farfan, Cueva (46' Flores), Gonzalez (88' Carrillo); Guerrero. All. Ricardo Gareca.