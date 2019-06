Decisiva la doppietta di Coutinho nel giro di 3 minuti e il gol conclusivo di Everton Cebolinha.

di Redazione Fox Sports - 15/06/2019 06:15 | aggiornato 15/06/2019 06:19

Ci ha messo un tempo per prendere confidenza con questa Copa América, poi il Brasile padrone di casa si è sbloccato e trascinato da Philippe Coutinho si è preso la prima vittoria. Al Morumbi di San Paolo ci ha pensato una doppietta nel giro di 3 minuti del giocatore del Barcellona per mettere la sfida in discesa e consentire a Everton Cebolinha (entrato da pochi minuti al posto di David Neres) di mettere la parola fine al minuto 84, fissando il risultato sul 3-0 finale.

La squadra di Tite domina praticamente per tutta la gara (concludendola addirittura con il 73% di possesso palla) e si prende così un importante successo all'esordio, lanciando subito un messaggio a tutte le avversarie, a partire dall'Argentina di Leo Messi.

Per quanto riguarda il gruppo A in particolare, invece, la Seleçao va ovviamente in testa alla classifica con tre punti, ora toccherà a Perù e Venezuela (calcio d'inizio stasera alle 21 italiane) sfidarsi per tenere il passo.

Per la Bolivia guidata dal ct Villegas, che nel corso della partita inaugurale ha concluso solo in un'occasione nello specchio della porta (nemmeno un calcio d'angolo o un fuorigioco in 90 minuti), si mette già male. Per sperare in una qualificazione al prossimo turno servirà decisamente molto di più nelle prossime partite del girone da disputare con Venezuela e Perù.

Il tabellino di Brasile-Bolivia 3-0

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Filipe Luis; Fernandinho, Casemiro; Richarlison (84' Willian), Coutinho, David Neres (81' Everton); Firmino (65' Gabriel Jesus). Ct. Tite

BOLIVIA (4-5-1): Lampe; D. Bejarano, Haquin, Jusino, M. Bejarano; Saavedra (64' L. Vaca), Justiniano, Castro (75' R. Vaca), Saucedo (59' Wayar), Chumacero; Marcelo Moreno. Ct: Villegas

Arbitro: Nestor Pitana (Argentina)

Ammoniti: Saucedo, Coutinho

Marcatori: 50' rig. e 53' Coutinho, 84' Everton