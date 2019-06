Clamoroso sviluppo dell'inchiesta sul calcioscommesse spagnola: anche in Italia degli strascichi.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 15/06/2019 17:35 | aggiornato 15/06/2019 18:07

Clamoroso sviluppo in arrivo dalla Spagna riguardo il caso di calcioscommesse (definito operazione "Oikos") che è divampato nel finale di campionato. Questo aveva portato agli arresti di personaggi legati al mondo del calcio, tra cui anche i calciatori Raul Bravo e Carlos Aranda, accusati di aver truccato le partite.

Ecco, l'ultima novità è l'estensione di questo giro sporco anche in Italia, visto che dalle intercettazioni riportate dalla stampa spagnola tra Mattia Mariotti e lo stesso Carlos Aranda (frutto di un dispositivo audio installato nell'auto di Aranda), si possono leggere i nomi di Ciro Immobile (definito da Mariotti "cliente abituale" di un suo "amico dai capelli lunghi" che dirigerebbe una casa da gioco illegale), Mauro Icardi (citato solo marginalmente) e, soprattutto (la posizione che sembra più compromessa dalle parole riportate) il Frosinone.

Per quanto riguarda i nomi dei due attaccanti, sembra che questi vengano tirati in ballo solo per decidere su chi puntare tra Lazio e Inter per delle eventuali scommesse. In riferimento ai ciociari, invece, Mariotti assicura di avere un incontro con un "delegato" del club amico dei giocatori.