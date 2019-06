I partenopei avrebbero trovato l'accordo con il giocatore, rimane il nodo legato ai diritti d'immagine di cui il club di De Laurentiis vorrebbe l'esclusiva. Per il greco proposto Diawara, i giallorossi vogliono Mertens.

0 condivisioni

di Simone Cola - 15/06/2019 07:59 | aggiornato 15/06/2019 08:04

Sarà Hirving Lozano il primo vero colpo di calciomercato del Napoli? L'attaccante messicano del PSV sembra sempre più vicino al club partenopeo e allo sbarco in Serie A dopo due stagioni trascorsi a fare sfracelli in Eredivisie con la maglia del PSV Eindhoven, club che lo ha prelevato nel 2017 dal Pachuca per 8 milioni di euro e che adesso sarebbe pronto a privarsene per 50.

Nei due anni passati in Olanda Lozano ha giocato 74 partite, segnando 40 gol e servendo 23 assist (rispettivamente 21 e 12 nella stagione appena conclusa) e aumentando in modo esponenziale il proprio valore ben distinguendosi anche in Champions League. 24 anni il prossimo 30 luglio, l'attaccante messicano è pronto a misurarsi con il calcio italiano ed è da tempo il principale obiettivo di calciomercato del Napoli.

Il club di Aurelio De Laurentiis è pronto a sborsare 50 milioni di euro al PSV per il cartellino di Lozano e a offrire al giocatore 4,5 milioni di euro a stagione, cifra che soddisfa un giocatore che avrebbe mostrato gradimento anche per la piazza: a Napoli, con Ancelotti, il suo desiderio di giocare una Champions League da protagonista potrebbe avverarsi. Rimane però il nodo legato ai diritti d'immagine: i partenopei vorrebbero detenerne l'esclusiva, il messicano - che nel suo Paese è una vera e propria star - non vi rinuncerà a cuor leggero.

24 anni a fine luglio, Hirving Lozano è in Europa dal 2017, anno in cui il PSV lo acquistò dal Pachuca. Dal 2016 gioca nel Messico, di cui è uno degli uomini di punta.

Calciomercato, i diritti d'immagine bloccano Lozano al Napoli. I campani pensano a Manolas

Si parla di cifre di non poco conto: Lozano guadagna a livello pubblicitario tra i 2 e i 4 milioni di euro all'anno in Messico. Impensabile che rinunci a tale cifra, così come resta difficile immaginare che De Laurentiis si ammorbidisca su una posizione, quella legata allo sfruttamento dei diritti d'immagine di esclusiva del club, che in passato a portato il Napoli a vedere arenare numerose trattative. Il club comunque cercherà una mediazione e lo farà tramite Mino Raiola, agente del messicano che potrebbe svolgere un ruolo importante anche per un'altra trattativa importante, quella legata a Kostas Manolas.

Il difensore greco lascerà quasi sicuramente la Roma ed è stato individuato come l'erede di Raul Albiol, ormai sempre più vicino al ritorno in Spagna dove giocherà nel Villarreal. Costa i 36 milioni di euro pari alla sua clausola di rescissione, cifra che il Napoli vorrebbe raggiungere inserendo nella trattativa un giocatore da aggiungere a un conguaglio economico. Manolas, assistito da Raiola, potrebbe anche valutare il trasferimento in Campania, ma i giallorossi sarebbero più che tiepidi di fronte alla contropartita tecnica proposta dai campani.

Il Napoli infatti avrebbe offerto Amadou Diawara, centrocampista che con Ancelotti ha perso gerarchie in squadra e che sembra ormai fuori dal progetto, ma la necessità di sostituire Dzeko avrebbe portato la Roma a rilanciare con un nome di non poco conto: Dries Mertens, che a Napoli non è più certo del posto da titolare in squadra. Dopo aver rifiutato la Cina, il 32enne bomber belga potrebbe accettare la corte giallorossa, restando uno dei protagonisti della Serie A, con la trattativa che potrebbe essere facilitata proprio da Raiola. Senza dimenticare però che Manolas è nella lista della spesa della Juventus: un ingresso in campo dei bianconeri potrebbe cambiare tutto, ecco perché per adesso Giuntoli si concentrerà su Lozano.