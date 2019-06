Boban e Maldini al lavoro per regalare i primi due rinforzi chiesti dal nuovo allenatore. Per l'uruguayano servono almeno 40 milioni di euro.

di Andrea Bracco - 15/06/2019 12:40 | aggiornato 15/06/2019 12:44

Prima la dirigenza, poi l'allenatore e infine i tanto sospirati rinforzi. Dopo settimane di incertezze, cominciate con le dimissioni di Leonardo e proseguite con le prese di posizione da parte della UEFA, il Milan sembra finalmente aver imboccato la strada verso la normalità. Il progetto sportivo del fondo Elliott comincia a prendere forma e le prime indicazioni sulla strada da seguire da qui in poi sembrano confermare le indicazioni già espresse dall'ultima sessione invernale di calciomercato, quando alla corte dell'ormai ex tecnico Gennaro Gattuso sono arrivati due colpi da novanta come Piatek e Paquetà.

Entrambi rappresentano il target perfetto dei profili sui quali i rossoneri insisteranno da qui in poi, gente giovane già pronta per dare una mano, con ampi margini di miglioramento e voglia di affermarsi a grandi livelli, magari - perché no - in grado di valorizzarsi ulteriormente in vista di una futura cessione con plusvalenza annessa. A plasmarli dovrà pensarci Marco Giampaolo, colui che a Genova nelle ultime stagioni si è visto passare sotto le mani parecchi giocatori dotati di talento assoluto. Prima di aver fatto esplodere in maniera definitiva gente come Andersen e Praet, entrambi già inseriti nell'agenda degli acquisti futuri, il mister abruzzese ha plasmato Lucas Torreira, centrocampista uruguayano che sotto la sua guida si è consacrato al grande calcio.

Sarebbe lui il prototipo di interprete inserito dallo stesso Giampaolo in cima alla lista delle preferenze in vista della prossima sessione di mercato: prima che spiccasse il volo verso l'Arsenal, Torreira si era messo in mostra come uno dei calciatori più importanti all'interno del progetto tecnico pluriennale studiato dalla Samp, grazie proprio al lavoro che il tecnico ha saputo fare su di lui soprattutto a livello mentale. Arrivato giovanissimo dal Pescara, l'attuale centrocampista della Celeste aveva palesato un carattere abbastanza schivo che, in campo, si rifletteva in maniera troppo rimarcata.

Dejan Lovren festeggia la Champions League vinta con il Liverpool: il centrale croato piace al Milan, ma i Reds lo valutano almeno 50 milioni di euro

Milan, due obiettivi dalla Premier League: Torreira priorità in mediana

Le responsabilità tattiche impostegli dall'allenatore lo hanno sgrezzato e fatto maturare in maniera definitiva. Ora però non sarà facile farlo tornare in Italia, visto che i Gunners non intendono privarsene per meno di 40 milioni di euro, 10 in più di quanto lo hanno pagato l'estate scorsa ma comunque una cifra molto alta se consideriamo che il Milan deve comunque buttare un occhio anche al bilancio. I rossoneri hanno già fatto un sondaggio con il suo entourage, ma nel frattempo valutano il da farsi guardandosi intorno.

Va detto che, nonostante quest'anno Torreira abbia sfondato il muro della 50 presenze, non sembra essere un elemento così vitale per Unai Emery, che in quella posizione ha sempre utilizzato centrocampisti più imponenti dal punto di vista fisico. Vedremo se la trattativa si evolverà, ma nel frattempo le attenzioni della dirigenza continueranno comunque a concentrarsi sull'Inghilterra alla ricerca di un difensore centrale valido, in grado di far fare il salo di qualità anche a una retroguardia che nell'ultima stagione ha concesso un po' troppo.

Per questo il profilo più seguito è quello di Dejan Lovren, croato e vicecampione del mondo, ma soprattutto reduce da un'annata durante la quale ha aiutato in maniera sensibile il Liverpool a salire sul trono d'Europa. L'idea è quella di acquistarlo al posto del partente Zapata, che se ne andrà a parametro zero, ma la prima richiesta avanzata dai Reds sarebbe di 20 milioni di euro. Vanno fate delle valutazioni, le stesse che a Casa Milan hanno portato a individuare Stefano Sensi come rinforzo ideale per la mediana: l'interno del Sassuolo piace da tempo e sarebbe già stato opzionato a gennaio, ma adesso gli emiliani vorrebbero inserire Cutrone nella trattativa. Vada come vada, il Milan di Giampaolo sta prendendo forma: una buona notizia, dopo mesi eccessivamente travagliati.