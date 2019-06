Una delle prime mosse di Boban può essere l'arrivo del connazionale classe 1998. Centrocampista della Dinamo Zagabria, si è rimesso in gioco dopo un ko al crociato.

0 condivisioni

di Luca Guerra - 15/06/2019 10:56 | aggiornato 15/06/2019 11:00

Primi effetti del ritorno ufficiale di Zvonimir Boban al Milan nei panni di Chief Footbal Officier sul calciomercato estivo del Milan. Il club rossonero ha infatti inserito nel suo elenco della spesa per la rosa 2019/2020 anche il nome di un centrocampista croato: si tratta di Nikola Moro, classe 1998 della Dinamo Zagabria che già due anni fa era stato nel mirino dei top club di mezza Europa.

Boban, che lavorerà al fianco di Paolo Maldini, promosso al ruolo di direttore tecnico del Milan, ha individuato quindi in un suo connazionale uno dei primi rinforzi per un centroampo destinato a perdere Bakayoko, Mauri, Bertolacci e Montolivo. Reparto che ha già accolto Rade Krunic dall'Empoli e che attende ora altri innesti. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i primi contatti con la Dinamo Zagabria per Moro sono già stati avviati.

I contatti con l'entourage di Moro sono concreti e nei prossimi giorni potrebbero maturare aggiornamenti sul tema. Il centrocampista classe 1998, legato da un contratto con il club croato fino a giugno 2023, ha messo insieme cinque reti e due assist in 29 presenze nell'ultima stagione, richiamando le attenzioni di diverse squadre europee. Un punto di ripartenza dopo il brutto infortunio al crociato rimediato a marzo 2018: rottura dei legamenti, intervento chirurgico e sei mesi di stop forzato prima del ritorno in campo.

Calciomercato, Nikola Moro contrasta Mario Mandzukic: il centrocampista classe 1998 piace al Milan

Calciomercato, Moro e i paragoni con Modric: ecco il centrocampista nel mirino del Milan

In patria lo definiscono "il nuovo Modric", paragone ingombrante con il numero 10 del Real Madrid, e per il Milan rappresenta più di una suggestione di calciomercato. 21 anni compiuti nello scorso marzo, Moro abbina una buona prestanza atletica (183 centimetri per 75 chili) a un'ottima visione di gioco. Nato come regista davanti alla difesa, rappresenterebbe una pedina tattica molto importante negli schemi del prossimo allenatore rossonero Marco Giampaolo. Grazie alla qualità nelle sue giocate, il giocatore della Dinamo Zagabria può però anche agire da interno di centrocampo.

Sei trofei in bacheca - tre campionati e tre coppe croate - e già nel giro dell'Under 21, maglia indossata in sette occasioni con una rete all'attivo, Moro ha già incrociato il calcio italiano: storia della stagione 2016/2017, quando la Dinamo Zagabria affrontò nella fase a gironi della Champions League la Juventus del connazionale Mario Mandzukic, rimediando un doppio ko in Croazia (0-4) e a Torino (2-0). Ora la Serie A potrebbe tornare a bussare alla porta di Nikola, complice anche la presenza di una ex stella del calcio croato nei quadri societari del Milan.