Il centravanti argentino, nonché ex capitano nerazzurro, continua ad essere in uscita: per liberarlo, però, i bianconeri dovranno essere disposti a un sacrificio.

di Massimiliano Rincione - 15/06/2019 18:35 | aggiornato 15/06/2019 18:40

La Juventus non molla Mauro Icardi. Il centravanti argentino, ormai vero e proprio pallino di calciomercato di un club, quale è quello bianconero, alla ricerca di un centravanti utile a far spaziare ancor di più Cristiano Ronaldo su tutto il fronte d'attacco, resta un obiettivo conclamato di Fabio Paratici. Per assicurarselo, però, i Campioni d'Italia dovranno necessariamente prepararsi ad un sacrificio importante, che sia esso economico o tecnico.

Sì perché, stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, entro l'8 luglio si aprirà una trattativa tra Inter e Juventus per gettare le basi di un possibile trasferimento all'ombra della Mole. Steven Zhang, dal canto proprio, non pare essere morbido o in vena di sconti: l'ex Sampdoria, infatti, non si muoverà per meno di 70 milioni di euro. In caso di offerte inferiori, il presidente nerazzurro non si siederà neanche al tavolo del calciomercato per ascoltare la proposta.

Ci sarebbe, però, un'altra ipotesi, vale a dire quella che più scalda le idee della società nerazzurra e del suo nuovo tecnico Antonio Conte: lo scambio con Paulo Dybala. Uno scambio però che, nelle idee dell'Inter, sarebbe alla pari e senza esborsi economici. Una chance difficilmente considerabile su fronte bianconero, che potrebbe offrire come parziale contropartita alternativa Cuadrado. Questa pista, però, verrebbe valutata dall'Inter solo e soltanto qualora la valutazione del colombiano ex Chelsea e Fiorentina si mantenesse su cifre ridotte.

Calciomercato Inter: i destini di Paulo Dybala e Mauro Icardi appaiono sempre più incrociati.

Calciomercato Inter: il punto sull'attacco nerazzurro

Pare delineata la situazione Icardi, con l'Inter che potrebbe estrometterlo dal ritiro pre-campionato e il giocatore che, dal canto proprio, pare abbia tutta l'intenzione di presentarsi alla riapertura degli allenamenti. Nel frattempo però Beppe Marotta continua a lavorare come un martello per assicurarsi Edin Dzeko nel più breve tempo possibile. La distanza tra domanda e offerta continua ad essere presente tra i nerazzurri e la Roma, che potrebbe però ammorbidirsi qualora il giovane talentino Merola venisse inserito nell'affare.

Inter che, nel frattempo, starebbe tentando di inserire Kolarov nell'affare, ma anche in questo caso la trattativa si preannuncia tortuosa a causa delle forti sirene del Fenerbahce. Giallorossi che, dal canto proprio, hanno rifilato un momentaneo no a contropartite quali Radu, Dalbert, Pinamonti e l'altro baby prodigio Esposito. Se ne riparlerà, comunque, mentre per Lukaku c'è ancora da lavorare ai fianchi un Manchester United che continua a chiedere cifre iperboliche per il proprio centravanti: 70 i milioni di euro che i Red Devils vorrebbero incassare dalla cessione dell'ex Everton, che comunque continua a spingere per un suo approdo all'ombra della Madonnina sperando che il suo entourage riesca a mediare abbassando le pretese dello United.