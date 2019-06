Il centravanti, il cui soprannome nasce dalla somiglianza con un noto personaggio dei cartoni animati, si avvicina alla Serie A: Bologna favorito, ma ci sono anche le romane.

1 condivisione

di Andrea Bracco - 15/06/2019 16:13 | aggiornato 15/06/2019 16:16

Uno dei protagonisti di un famosissimo cartone animato della Dreamworks è un orco che ha come missione principale quella di salvare la propria amata. Questo personaggio si chiama Shrek, un soprannome abbastanza abusato nel mondo del calcio soprattutto in Sudamerica, dove in passato molti giocatori lo hanno ereditato per via della somiglianza fisica con questo gigantesco soggetto tutto verde. Uno degli ultimi talenti rampanti ad aver fatto scalpore per questo accostamento è Adolfo Gaich, centravanti del San Lorenzo diventato oggetto di calciomercato per molti grazie alle tante reti pesanti segnate con la maglia delle selezioni giovanili argentine.

L'ultima in ordine cronologico è arrivata al recente Mondiale under 20, dove l'Albiceleste di Batista è stata eliminata nella seconda fase dal Mali dopo aver passato il primo turno in maniera abbastanza tranquilla, grazie anche a due sigilli provvidenziali dello stesso Gaich, in gol sia contro il Sudafrica da subentrato che, in seguito, nel delicato testa a testa con il Portogallo. La rete segnata nel match contro gli africani è stata invece inutile ai fini del risultato, ma è servita per evidenziarne in pieno le caratteristiche già messe in mostra durante il Sudamericano di febbraio.

Qualità di primissimo livello, che lo hanno imposto all'attenzione generale: il suo approdo in Europa sembra ormai pura formalità, visto che nelle scorse settimane ci sarebbero stati i primi approcci di mercato con un paio di club portoghesi. La notizia delle ultime riguarda però l'interessamento di alcune società italiane come Bologna, Roma e Lazio, che avrebbero messo nel mirino questo ragazzone dalle grandissime potenzialità. L'idea sarebbe quella di portarlo in Italia per sin da subito per farlo adattare al meglio, in modo da fargli accumulare esperienza in attesa della sua esplosione definitiva. Che, secondo chi lo conosce bene, non dovrebbe tardare troppo ad arrivare.

Adolfo Gaich, attaccante dell'Argentina under 20, si prepara ad atterrare in Italia: il centravanti del San Lorenzo, messosi in mostra negli ultimi mesi, sarebbe entrato nei piani di Roma, Lazio e Bologna, con quest'ultima favorita nella corsa al bomber argentino

Gol, potenza e altruismo: tre italiane si buttano su Gaich

Sarà quindi molto interessante capire che tipologia di attaccante potremmo vedere a breve nel nostro campionato. Gaich è il classico numero 9 dalla stazza dominante, il che lo rende un cliente difficile da gestire per chiunque provi a buttarla sulla lotta fisica nell'uno contro uno. Questa caratteristica ha contraddistinto in maniera molto rimarcata la sua crescita calcistica, arrivata nel settore giovanile del Ciclon dopo una serie di porte sbattute in faccia che avrebbero fatto scoraggiare tanti ragazzi.

Molti, ma non lui, che nonostante il no secco del Lanus - secondo i dirigenti del Granate il giovane attaccante sarebbe stato penalizzato dalla sua corsa sgraziata - e quello ancora più doloroso del River Plate, che ne valuta lo sviluppo fisico insufficiente, si rimette in gioco in una piccola realtà di provincia fino a quando, grazie ad alcune conoscenze del padre, riesce a ottenere un provino con il club del Bajo Flores. Il suo arrivo a Buenos Aires all'inizio è complicato, vista la realtà completamente diversa con la quale il pibe è abituato a rapportarsi, ma le cose migliorano di pari passo con la sua ascesa in termini realizzativi.

Il 2018 è stato l'anno che lo ha consacrato: a settembre trova finalmente l'esordio in Primera Division e un mese dopo, alla prima presenza assoluta dal primo minuto, bagna la titolarità con una rete bellissima segnata all'Union, evitando ai suoi una sconfitta pesante in chiave salvezza. È però con le nazionali giovanili argentine che Gaich ha dato il meglio di sé: dopo aver vinto da protagonista il prestigioso Torneo Alcudia, il centravanti ha trascinato l'Albiceleste al secondo posto del Sudamericano con una tripletta decisiva segnata al malcapitato Venezuela. Il resto è storia recente, compreso il timbro al Mali che - almeno in origine - aveva fatto sognare alla Seleccion l'accesso ai quarti del Mondiale under 20.

Il ct Batista lo ha utilizzato da referente offensivo, schierandogli alle spalle un paio di trequartisti o proponendolo in coppia con Julian Alvarez, altro attaccante che ben presto vedremo calcare palcoscenici importanti. Gaich ha sempre risposto molto bene, mettendosi a disposizione della squadra e aprendo molti spazi per gli inserimenti dei compagni. Profilo particolarmente generoso, su di lui - secondo le ultime indiscrezioni - ci sarebbe in vantaggio il Bologna, con Roma (alla quale è stato proposto) e Lazio un pochino più defilate. Un approdo in Serie A significherebbe per lui andare a coronare il più grande sogno della sua vita, cominciata in un piccolo centro dell'interior di Cordoba e proseguita sulle orme del suo idolo Blandi, col quale ha condiviso lo spogliatoio al San Lorenzo. Dopo anni di sacrifici, Shrek è pronto a fare il grande salto.