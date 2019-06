Trequartista giapponese classe 2001, è cresciuto nelle giovanili del Barcellona. Pagato 2 milioni di euro, inizialmente sarà aggregato al Castilla.

di Luca Guerra - 15/06/2019 02:42 | aggiornato 15/06/2019 02:47

Ora anche il Real Madrid ha la sua "Pulce". Non è Leo Messi, ma dal Barcellona ci è passato anche lui. Ha appena 18 anni, ma la Spagna l'ha conosciuta già otto anni fa, quando sulla carta d'identità erano appena 10. Storia di Takefusa Kubo, quinto acquisto nel calciomercato faraonico di un Real Madrid che a nomi stellari come Eder Militao, Jovic, Hazard e Mendy affianca anche questo talento che arriva dal Sol Levante.

Le merengues hanno annunciato l'acquisto del calciatore giapponese classe 2001, ora impegnato in Copa America, ma il giovane Kubo sarà inizialmente aggregato al Castilla, la squadra B del Real Madrid nella quale vengono coltivati i futuri talenti e dove ha vissuto la sua prima esperienza in panchina Zinedine Zidane, oggi sulla panchina del Bernabeu.

Professione trequartista, piede sinistro, Kubo è già diventato un piccolo caso nel calciomercato spagnolo 2019/2020. Già, perché una nobile della Liga il giovane Takefusa l'aveva già conosciuta. Si tratta del Barcellona, dove era approdato quando aveva 10 anni conquistando le prime pagine dei giornali in patria. Cresciuto nella Masia, Kubo è tornato all'FC Tokyo quando i catalani furono sanzionati con il blocco del mercato blaugrana come conseguenza di alcune irregolarità sul trasferimento di calciatori minorenni. In Giappone è diventato il più giovane calciatore ad esordire in J1 League. Aveva appena 15 anni e cinque mesi e superò il record dell'ex Catania e Novara Takayuki Morimoto. Tre anni dopo, rieccolo in Spagna.

Calciomercato, un Kubo di talento per il Real Madrid: ecco il "Messi giapponese"

Un dato è certo. La pressione non ha mai fatto paura a Takefusa. Che non brillerà per statura, con i suoi 65 chili spalmati su 173 centimetri, ma nella J1 League 2019 è arrivato a quota 4 reti e altrettanti assist in 16 presenze con una squadra che guida la classifica a +6 su Kawasaki Frontale e Yokohama F-Marinos. Il 4 giugno ha compiuto 18 anni e come regalo sulla torta ha trovato uno dei club più prestigiosi al mondo. Merito di un contratto quinquennale a un milione di euro a stagione e dei 2 milioni versati dal Real nelle casse del Tokyo per superare la concorrenza di PSG e Manchester City. A Valdebebas sono stati conquistati dalle movenze di questo calciatore che in patria paragonano proprio a Messi, che fa del dribbling nello stretto e degli strappi in velocità i suoi punti di forza. Esattamente come quel signore del calcio che veste la numero 10 del Barcellona e dell'Argentina.

Confermare le grandi attese riposte in lui nel calcio europeo, non al Barcellona ma con la maglia dei più grandi rivali del club catalano, sarà la prossima sfida di Kubo. Il suo carattere introverso e poco incline a colpi di testa potrà essere un aiuto concreto. Nelle foto che posta su Instagram Kubo sembra non cambiare quasi mai espressione del viso: sguardo fiero, concentrato, fissato sul futuro. Con un chiodo fisso: ripartire dal Giappone verso la Spagna, con l'obiettivo di lasciare il segno e, magari, infrangere qualche record, parola che l'accompagna dai suoi primi calci a un pallone.