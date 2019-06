Eden Hazard’s contract at Real Madrid: 💶 YEARLY £19,200,000 💶 MONTH £1,733,333 💶 WEEK £400,000 💶 DAY £57,142 💶 HOUR £2,380 💶 MINUTE £39 💶 SECOND £0.66p Insane 😳 pic.twitter.com/AZVdIOkSPb

Un'accoglienza da star. L'ha ricevuta Eden Hazard al Santiago Bernabeu, dove 50mila tifosi del Real Madrid si sono radunati per dare il benvenuto alla loro nuova stella. Il fuoriclasse belga è arrivato dal Chelsea per ben 100 milioni più 30 di bonus , una cifra monstre che lo ha fatto diventare il giocatore più pagato nella storia del Real.

