Lo ha convinto il progetto blucerchiato, firmerà un triennale fino al 30 giugno 2022. Il tecnico, attualmente in vacanza a Milano Marittima, farà così risparmiare alla società di Pallotta i 6 milioni di euro lordi che gli sarebbero dovuti essere riconosciuti, in virtù del suo contratto fino al 2020.

Di Francesco ha accettato la nuova proposta di Ferrero arrivata nella notte. L'ex allenatore dei giallorossi si libererà dunque nelle prossime ore dalla Roma per legarsi alla Sampdoria e iniziare la sua nuova avventura in panchina, ancora in Serie A .

