Storica sentenza del Tribunale Supremo spagnolo di Vigo: il calcetto con i colleghi di lavoro o i clienti deve essere considerato parte dell’orario di lavoro.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 14/06/2019 17:10 | aggiornato 14/06/2019 17:15

D'ora in avanti le partite di calcetto in Galizia devono essere considerate parte dell'orario lavorativo. Proprio così. A stabilirlo - riporta La Gazzetta dello Sport - il Tribunale Supremo Spagnolo di Vigo, secondo cui giocare a calcio a 5 con colleghi o clienti è parte dell'orario di lavoro.

E dopo una partitella sono necessarie 12 ore di riposo a tutti i partecipanti prima di riprendere l'attività lavorativa. E in caso di infortuni? Semplice, si tratta di "infortuni sul lavoro".

Si tratta di una sentenza per certi versi storica dietro la quale c'è l'Altadis, azienda leader nella produzione di tabacco che ogni anno organizza un torneo di calcetto con i tabaccai galiziani, suoi principali clienti. L'iscrizione al torneo è sempre stata su base volontaria e chi si iscrive può successivamente recuperare le ore spese sul campo sotto forma di ore libere o giorni di ponte.

Ai sindacati però non bastava e così hanno agito per vie legali per ottenere una legge ad hoc: volevano che il calcetto fosse considerato come orario d’ufficio vero e proprio e che la partitella fosse seguita da almeno 12 ore di riposo. Hanno raggiunto il loro obiettivo, così ora in Galizia giocare a calcetto con colleghi e clienti è sinonimo di lavoro.