Con quale numero? Semplice, nessuno. L'articolo è stato comprato così, a 127 euro, con la promessa però di poter aggiungere successivamente il numero che sarà scelto in modo gratuito. Per i tifosi merengues si è trattato di un "azzardo" per Hazard , sì. Ma fino a un certo punto. Quelli che hanno rischiato davvero, al massimo, sono quelli che hanno già optato per il 7, attualmente di Mariano.

Il 10 non glielo ha lasciato Modric, il numero di maglia di Eden Hazard è ancora un mistero. Al momento l'unico numero disponibile sarebbe il 16, che però non piace al neo-acquisto madrileno, che ha scelto di aspettare prima che si sviluppino delle cessioni e valutare le varie opportunità più avanti.

