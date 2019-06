Primavera, Atalanta campione d'Italia 2019

E così come accaduto in Serie A, anche in Primavera la stagione 2018/2019 dell'Atalanta si è confermata memorabile.

Al triplice fischio sono stati i nerazzurri di Bergamo a festeggiare la vittoria, la terza della loro storia in questo torneo. Interrotto così il filotto dell'Inter, che in caso di successo avrebbe centrato il terzo scudetto consecutivo. Quest'anno i milanesi si sono dovuti accontentare della medaglia d'argento.

Decisivo un contropiede fulmineo dell'Atalanta , orchestrato da Kulusevski e rifinito da Colley , che dopo aver controllato il pallone ha potuto prendere serenamente la mira e colpire, eludendo il tentativo disperato di Dekic. Una rete che ha tagliato le gambe all'Inter di Armando Madonna, che ha tentato subito il tutto per tutto inserendo Merola per Nolan, senza riuscire però a sfruttare al meglio i cinque minuti di recupero concessi dal direttore di gara.

Dopo la storica qualificazione in Champions League conquistata dalla squadra di Gasperini in Serie A e la finale di Coppa Italia disputata con la Lazio allo stadio Olimpico, la stagione dell' Atalanta diventa se possibile ancora più memorabile, grazie allo scudetto conquistato dalla Primavera di mister Massimo Brambilla.

