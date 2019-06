Vorrei ringraziare le persone per il loro supporto, per i messaggi che mi hanno inviato. Sono tranquillo. La verità verrà fuori prima o poi. L'unica cosa che desidero è che questa storia finisca il prima possibile.

Con il suo completo nero e appoggiato sulle stampelle per via dell'infortunio che lo ha costretto a saltare la Copa América (che inizierà stanotte), il brasiliano ha parlato rapidamente ai microfoni dei giornalisti:

