Lo staff medico di Golden State si è però giustamente imposto e lo ha portato via. Poco dopo le telecamere lo hanno inquadrato mentre lasciava la Oracle Arena in stampelle insieme al padre Mychal.

Eroico, Thompson è prima uscito dal campo accompagnato, poi è rientrato per tirare - e realizzare - i due tiri liberi che si era guadagnato. Fosse stato per lui, sarebbe rimasto sul parquet. Tanto che a coach Steve Kerr ha chiesto giusto due minuti di riposo.

